Valdoviño manterá o servizo de socorrismo na primeira semana de setembro na Frouxeira

O Concello de Valdoviño lembra que este domingo 31 de agosto, finaliza o servizo de salvamento e socorrismo naspraias de Baleo, Pantín e O Río (Meirás).
Só A Frouxeira, o areal con maior afluencia do municipio, manterá o servizo durante a primeira semana de setembro. Prégase máxima prudencia ás persoas que se acheguen ás praias.
Como é habitual, co remate do agosto Valdoviño inicia o repregamento dos efectivos de salvamento nas súas praias (un total de 24 profesionais). A campaña, por segundo ano consecutivo, estivo marcado pola continua chegada ás costas de Ferrolterra de carabelas portuguesas, que obrigou, en repetidas ocasións, a prohibir o baño de forma preventiva.
A partir do luns, só A Frouxeira contará con equipo de socorrismo ata o 7 de setembro, un día antes do arranque do curso escolar. Estará operativo en horario de tarde, de luns a xoves; e funcionará en horario continuado de mañá e tarde de venres a domingo.
Desde o Concello piden unha extra de precaución á veciñanza e aos visitantes, que acudan ao longo do próximo mes aos seus areais para gozar do último baño do verán, co fin de evitar perigos e sustos innecesarios.