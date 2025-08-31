Ortigueira e GRD Seitura 22 convocan unha charla informativa sobre comunidades autónomas

O evento, de acceso libre e gratuíto, ten como obxectivo achegar o concepto das comunidades enerxéticas e as súas vantaxes á cidadanía. A charla celebrarase o vindeiro xoves 4 de setembro, ás 20:00 horas no Teatro da Beneficencia.
O Concello de Ortigueira, en colaboración co Grupo de Desenvolvemento Rural (GDR) Seitura 22, no marco do proxecto «Redenerxía», organiza unha charla informativa dirixida a toda a poboación do municipio. O evento, de acceso libre e gratuíto, ten como obxectivo achegar o concepto das comunidades enerxéticas e as súas vantaxes á cidadanía.
A charla celebrarase o xoves 4 de setembro, ás 20:00 horas no Teatro da Beneficencia.
Durante a xornada explicaranse as oportunidades que ofrecen as comunidades enerxéticas para a explotación dos recursos locais, os seus beneficios económicos e ambientais, e os pasos necesarios para a posta en marcha deste tipo de iniciativas.
O proxecto «Redenerxía» busca fomentar a transición cara a un modelo enerxético máis sostible e participativo na comarca, e esta charla en Ortigueira é un paso clave para involucrar á veciñanza neste proceso. Invítase a toda a poboación, pequenas e medianas empresas, e asociacións a participar para coñecer de primeira man unha alternativa que pode xerar aforro económico e impulsar o desenvolvemento local de maneira sostible.