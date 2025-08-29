Ferrol se fixo canción nas festas co festival das rondallas

A música ferrolá volveu ser protagonista na tarde deste xoves, día 28, nun festival cheo de tradición, na Praza de Armas, conducido por Joaquín Enríquez, que reuniu ás principais rondallas da cidade.
A velada abriuse coa actuación da Rondalla do Club de Campo, agrupación fundada en 1986 por Xosé Manuel Couce Fraguela e actualmente dirixida por David San Martín. Cun repertorio no que soaron pezas como «La Muralla», «Cuéntame» ou «Los duros antiguos».
Seguíronlle Sonidos del Alba, dirixidos por Ricardo Blanco, quenes ofreceron cancións tan coñecidas como «Ay Marinera» ou «María la Portuguesa» de Carlos Cano.
A terceira agrupación en subir ao escenario foi a Rondalla Añoranzas, nacida no ferrolán barrio de Esteiro no 1944. A Rondalla dirixida por Pascual Montesinos, interpretou temas como «Campo de Invierno», «Piensa en mí», e fixo cantar aos presentes coa rancheira «Los Amigos Así».
Foi a Rondalla O Son do Mar, a seguinte en subirse ao escenario. Dirixidos por Juan Brage interpretaron «Se me olvidó otra vez», «Cha, cha, chás «y «Ay, cosita linda»
Pola súa banda Bohemios, dirixidos por José Miguel Calabuig, que fixeron soar con forza clásicos como «Si te viera Garay», «Vino griego» e «L’Italiano», confirmando o seu prestixio dentro e fóra de Galicia.
Un dos momentos máis especiais chegou coa actuación de Só Elas, a primeira rondalla feminina da cidade, que estreou á súa nova directora, Miriam Fernández Marín, e que interpretaron temas como «Barcarola» e «Rayando el sol».
O peche do festival correspondeu a Nas Ondas do Mar, agrupación nacida en 2024 como herdeira do espírito fundacional do Club de Campo, baixo a batuta de Frank Rodríguez. Cun repertorio diverso que incluíu «Islas Canarias» e «Lágrimas Negras»
UN PÚBLICO ENTREGADO ÁS RONDALLAS
O público confirmou o seu apoio as rondallas da cidade enchendo a praza de Armas e ademáis puido comprobarse cando o presentador Joaquín Enríquez baixou do escenario para falar directamente cos presentes. O presentador preguntou a varios asistentes se estaban a gozar da música das rondallas e a resposta foi unánime: un rotundo “si” acompañado de aplausos. Acto seguido, Enríquez animou a entoar o valse «Nas ondas do mar», convertido xa nun himno da Festa das Pepitas. A praza de Armas enteira convertiuse nun coro que interpretou o tema que xa é un himno da Festa das Pepitas.
O festival, converteuse nunha demostración do vigor da canción ferrolá, do noso patrimonio cultural que segue a emocionar xeración tras xeración. O público despediu ás agrupacións entre aplausos, reafirmando que, en Ferrol, a música popular continúa a ser un símbolo de identidade.