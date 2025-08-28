Ares acogerá este domingo la regata XVIII «Bandeira Concello de Ares» de la liga ACT

Julio Ignacio Iglesias Redondo, alcalde de Ares y Germán Sánchez y José Montero ‘Peli’, presidente y secretario respectivamente del Club Remo Ares, presentaron delante del consistorio una de las principales citas deportivas de este mes de agosto: la XVIII Bandeira Concello de Ares, que llega al municipio para que todo forofo acuda a apoyar a la Santa Olalla de Lubre en esta regata de la Eusko Label Liga.

La villa aresana se inundará de una marea azul para alentar desde el entorno del puerto a los remeros y remeras locales este domingo 31 de agosto, a partir de las 12:00 horas. Una regata ineludible también para los aficionados al remo en general, al ser una oportunidad para ver de cerca a todas las tripulaciones que componen la máxima categoría del remo del Cantábrico y Atlántico.

Con todo, desde el Ayuntamiento animan a mostrar un año más el apoyo de todo Ares a su club de remo, un equipo que continúa en la senda del sacrificio, trabajo y humildad para alcanzar los resultados, también en esta temporada los remeros de la Santa Olalla sacaron la bravura xabrenta para mantenerse en la ACT con orgullo.



