La ejecución presupuestaria de los 2 primeros años de la actual corporación ferrolana indica que se duplicó con respeto a los 4 anteriores

La corporación municipal celebró en la mañana de este jueves, día 28, el pleno ordinario del mes de agosto en el que el gobierno dio cuenta de la ejecución presupuestaria del segundo trimestre de 2025.

La concejala de Hacienda, Susana Sanjurjo, informó de que la partida más destacable es el aumento del gasto. “Los deberes reconocidos netos pasan de 31,5 millones de euros a 35,5 millones, un crecimiento mayoritariamente debido al incremento del capítulo de inversiones reales, que pasa de 933.000 euros en el segundo trimestre del 2024 a 3,5 millones en este segundo trimestre de 2025, lo que supone un aumento del 400% con respeto al año anterior”.

El gobierno local manifestó que se está siguiendo la hoja de ruta establecida desde el primer presupuesto realizado, el del 2023. “Los primeros presupuestos fueron de arranque, para diseñar el proyecto de ciudad y todas las inversiones contempladas para el desarrollo de las acciones a realizar. Ahora, ya pasada la primera mitad del mandato, ya están comenzadas muchas obras y, muy importante, ya están iniciadas todas las inversiones y con la financiación blindada para todos los proyectos”, afirmó Sanjurjo.

Con el comienzo de los trabajos, “los gastos se van haciendo efectivos, por eso aumenta ya en casi 3 millones de euros el gasto en el capítulo de inversiones”, añadió. Asimismo, se informó del incremento en más de dos millones del gasto en bienes corrientes y servicios. “Queda mucho por hacer -continuó-, lo sabemos. Pero tenemos planificados y todos los proyectos en marcha y lo más importante: tenemos el dinero apartado ya con los nombres de cada proyecto y de cada inversión”, aseguró.

“En estos dos años que llevamos de gobierno ya licitamos cuatro veces más y ya ejecutamos el doble que en el anterior mandato”, aseveró la edil.

APROBACIÓN DEL TEAM

El Pleno dio luz verde -con los votos a favor del grupo popular y de Ferrol en Común y las abstenciones de PSOE y BNG- la aprobación inicial del Reglamento Orgánico del Tribunal Económico Administrativo Municipal, conocido como TEAM, y que representa el último paso en la gran reorganización municipal que el Gobierno local emprendió a su llegada en el 2023.

La aprobación de este reglamento supone un beneficio para los contribuyentes que “ahora tendrán otra vía, además del recurso de reposición, por lo que sin duda es mucho más ágil para los vecinos y vecinas”, informó la edil de Hacienda. “Hasta ahora, la única vía tras hacer el recurso de reposición era a vía contencioso administrativa, lo que incurre en una serie de gastos”, puntualizó, y una vez aprobado definitivamente el TEAM, los ferrolanos tendrán la posibilidad de acudir a dicho tribunal, que no supone coste económico, antes de tener que recurrir en el Juzgado al procedimiento del contencioso administrativo. Además de la agilidad y gratuidad presenta otras ventajas como la especialización técnica, ya que son tribunales formados por personal con conocimientos especializados en conocimiento tributario, no se precisa abogado ni procurador para presentar la reclamación, lo que facilita el acceso para cualquier persona o empresa y a la una vía previa al Juzgado, lo que puede evitar un juicio si el asunto se resuelve favorablemente.

FESTIVOS LOCALES

Asimismo, el Pleno aprobó en la sesión de esta mañana los festivos locales del año 2026, que quedan fijados para el miércoles 7 de enero, día de San Xiao, y para el lunes de Chamorro, día 6 de abril.

FeC pidió que en lugar de la festividad tradicional de San Julián se celebrarse como festivo el Martes de Carnaval, a lo que el edil de Cultura, Ponte Far, argumentó en contra que aun sabiendo que habrá ferrolanos que pretenden este cambio la festividad del patrono de la ciudad es cosa de años y las tradiciones deben cumplirse.

La propuesta del PP fue aprobada por sus concejales, con los votos en contra de FeC y BNG y la abstención del PSdG-PSOE