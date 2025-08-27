Festas Veran Ferrol 2025

Nil Moliner hizo vibrar al público en las fiestas de Ferrol

27 agosto, 2025 Dejar un comentario 151 Vistas

Las fiestas de Ferrol vivieron este martes una de sus noches más esperadas con la actuación de Nil Moliner, que volvió a subirse al escenario de la ciudad cuatro años después de su última visita.

El artista catalán recordó aquel concierto en una breve entrevista concedida a Galicia Ártabra : “Recuerdo que estaba todo vallado, pero no estaba como hoy, todo así abierto de manera que pueda haber más gente”, señaló.

Actuación del betanceiro «Taïn»

La música comenzó a sonar a las 21:30 horas con la propuesta del joven betanceiro Jorge Taín Alemparte (Taïn), artista de mente inquieta y alma autodidacta que, tras un pasado ligado al rap, el urbano y las batallas de gallos, decidió en 2023 dar un giro radical a su trayectoria para adentrarse en el universo del Pop Rock, con el respaldo del reconocido productor Juan de Dios.

Fans entregados a Nil Moliner

A las 22:00 llegó el turno de Nil Moliner, que saltó al escenario de Armas ante miles de fans entregados. Muchos de ellos llevaban esperando desde las 18:00 horas en primera fila, portando pancartas y regalos que incluso pudieron hacerle llegar al cantante.

Moliner repasó sus grandes éxitos y consiguió que el público ferrolano corease cada canción.

Hoy miércoles

Las fiestas continúan hoy con el concierto de Mago de Oz, que tendrá lugar a partir de las 22:00 horas en la Plaza de Armas

Lea también

El Baxi Ferrol y el IDK Euskotren se verán las caras este domingo en el XXV Torneo Concello de Ferrol

El Baxi Ferrol ha arrancado su pretemporada y este domingo tendrán su primer test, recibiendo …

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *