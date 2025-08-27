Decomisados casi 42 kilos de marisco en las rías de A Coruña y Ferrol

Agentes de la Unidad de Policía Nacional Adscrita de Galicia y el servicio de Guardacostas de Galicia decomisaron casi 42 kilos de marisco, entre percebes, almejas y navajas; así como diverso material utilizado para estas prácticas furtivas, en el marco de dos operativos conjuntos desarrollados en la ría de A Coruña y en la ría de Ferrol.

En A Coruña

En la intervención de A Coruña, se decomisaron un total de 25 kilos de almeja, 12,5 kilos de percebe, diverso material y se incautó un vehículo. Además, los agentes identificaron a cuatro personas a las que se les tramitaron cuatro actas de sanción por infracción a la Ley de Pesca de Galicia.

Las almejas decomisadas fueron resementadas en el lugar donde se encontraron, mientras que el percebe fue entregado a un centro benéfico de la ciudad de A Coruña.

En Ferrol

En un segundo operativo, realizado en la ría de Ferrol entre la noche del martes 12 y la madrugada del miércoles 13 de agosto, se decomisaron 4,1 kilos de navaja. En este caso, se identificaron a seis personas y se tramitaron tres actas de sanción. El marisco decomisado pudo ser resementado en el lugar de extracción.

Estos dos operativos, que finalizaron con un global de 10 personas identificadas y siete actas de sanción por infringir la Ley de Pesca, se enmarcan en el refuerzo realizado por la UPA, en colaboración con la Consellería do Mar, en el campo de la lucha contra el furtivismo y en la protección de los recursos marinos afectados por esta actividad ilegal. El trabajo se centra en dispositivos dirigidos a impedir la actuación de los furtivos, tanto en la actividad extractiva cómo en la venta, transporte y distribución del producto sin las debidas garantías sanitarias.



