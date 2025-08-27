Atractivo fin de semana deportivo y culinario en Cabanas

En el concello de Cabanas se ha preparado para este fin un amplio y atractivo programa de actividades deportivas y culinarias

Sábado 30



A las 14h IV Regata Praia da Madalena. El Club Náutico de Cabanas y el Ayuntamiento organizan la 4ª edición de esta regata de vela ligera que juntará a participantes de diverso origen para medir su técnica en nuestro mar.



A las 14h XLIV Aniversario del S.C.R.D. O Loureiro, celebrando el tradicional almuerzo con paella y churrasco. A la noche, caldo gallego. Habrá juegos y música. Toda la información del menú y precios en el cartel.

A las 19.30h el Xuventude de Cabanas F.C. disputará el Trofeo Concello de Cabanas contra el S.D.C. Galicia de Mugardos B. Será en el área recreativa de A Veiga con aforo libre.



Domingo 31



A las 12h Segunda y última edición del Showcooking. Evento que tendrá lugar en el Parque do Areal en el que continuaremos aprendiendo a preparar y cocinar diversos productos locales del mar, con degustación incluida. Aforo libre.



A las 12h Segunda jornada de la IV Regata Praia da Madalena. Día final en el que conoceremos los resultados finales de la clasificación de este año.