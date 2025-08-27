Festas Veran Ferrol 2025

Atractivo fin de semana deportivo y culinario en Cabanas

27 agosto, 2025 Dejar un comentario 113 Vistas

En el concello de Cabanas se ha preparado para este fin un amplio y atractivo programa de actividades deportivas y culinarias

Sábado 30
 
A las 14h IV Regata Praia da Madalena. El Club Náutico de Cabanas y el Ayuntamiento organizan la 4ª edición de esta regata de vela ligera que juntará a participantes de diverso origen para medir su técnica en nuestro mar.
 
A las 14h XLIV Aniversario del S.C.R.D. O Loureiro, celebrando el tradicional almuerzo con paella y churrasco. A la noche, caldo gallego. Habrá juegos y música. Toda la información del menú y precios en el cartel.

A las 19.30h el Xuventude de Cabanas F.C. disputará el Trofeo Concello de Cabanas contra el S.D.C. Galicia de Mugardos B. Será en el área recreativa de A Veiga con aforo libre.
 
Domingo 31
 
A las 12h Segunda y última edición del Showcooking. Evento que tendrá lugar en el Parque do Areal en el que continuaremos aprendiendo a preparar y cocinar diversos productos locales del mar, con degustación incluida. Aforo libre.
 
A las 12h Segunda jornada de la IV Regata Praia da Madalena. Día final en el que conoceremos los resultados finales de la clasificación de este año.

Lea también

Finalizaron las obras de acondicionamiento del muro anexo al CPI As Mirandas

El área de Urbanismo municipal de Ares informa del final de la actuación de acondicionamiento …

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *