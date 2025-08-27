Propuestos para sanción dos conductores de patinetes eléctricos, en Cedeira y Mugardos

La Guardia Civil del Subsector de Tráfico de A Coruña propuso para sanción a dos conductores de vehículos de movilidad personal, patinetes eléctricos, por supuestas infracciones al Reglamento General de Circulación por hechos detectados en Cedeira y Mugardos.

En Cedeira

El primero de los hechos ocurrió a raíz de un dispositivo preventivo de alcohol y drogas realizado por el Subsector de Tráfico de A Coruña en coordinación con la Jefatura Provincial de Tráfico de esta provincia, en la carretera AC-566 (Narón-Cedeira) en el término municipal de Cedeira.

En el transcurso del mismo, los componentes del Destacamento de Tráfico de Ferrol que se encontraban realizándolo, observaron a un individuo circulando por dicha vía en un vehículo de movilidad personal (VMP),

vehículos cuya circulación está prohibida en este tipo de vías.

Al proceder a interceptar el vehículo, los guardias civiles detectaron que el conductor presentaba síntomas evidentes de hallarse bajo la influencia de bebidas alcohólicas, procediendo a realizarle las pruebas pertinentes, arrojando un resultado positivo en las mismas.

En Mugardos

El segundo de los hechos ocurrió en el transcurso de otro dispositivo de las mismas características en la carretera AC-133 (Fene-Mugardos) en el término municipal de Mugardos.

Durante su realización los componentes del Destacamento de Tráfico de Ferrol detectaron otro VMP circulando por dicha vía, cuyo conductor hacía uso de auriculares conectados a un aparato receptor o reproductor de sonido.

La Guardia Civil procedió a la confección de los correspondientes boletines de denuncia por supuestas infracciones al Reglamento General de Circulación.

Los conductores de estos vehículos deben cumplir la normativa recogida en el Reglamento General de Circulación, así como extremar las precauciones dada su especial vulnerabilidad, puesto que como recuerda la DGT, circular con un vehículo de estas características bajo los efectos del alcohol no es menos peligroso que hacerlo en coche o en motocicleta, poniéndose en riesgo tanto la vida del conductor, como la de los peatones y demás usuarios de la vía.