Finalizaron las obras de acondicionamiento del muro anexo al CPI As Mirandas

El área de Urbanismo municipal de Ares informa del final de la actuación de acondicionamiento en el muro anexo al CPI As Mirandas, una estructura que ya presenta un nuevo revestimiento basado en un chapado de granito, además de listones de madera de castaño en las zonas que contienen a los árboles.

De igual manera, la intervención permitió mejorar los bancos de hormigón, ganando en comodidad y promoviendo un impulso estético del muro. Gracias a estos trabajos, el muro luce ahora una imagen más armoniosa e integrada con el entorno, eliminando el feísmo de la estructura inicial y convirtiéndose en un espacio de espera y relación más acogedor para estudiantado y vecindario.

El proyecto contó con un presupuesto de 30.455,88 euros, de los cuales 10.455,88 euros fueron asumidos por las arcas municipales y 20.000 euros por el Instituto de Estudios del Territorio de la Xunta, y da continuidad a la línea de trabajo del equipo de gobierno centrada en finalizar con el feísmo en diferentes espacios municipales, como aconteció en el cierre de las Escuelas del Lagou o en los vestuarios de las pistas deportivas de Pedrós.