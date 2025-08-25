FeC solicita que el Martes de Carnaval sea festivo local y no el Día de San Julián

El gobierno local de Ferrol llevó en la mañana de este lunes a la Comisión de Cultura, Deportes, Fiestas, Nuevas Tecnología y Marca Ferrol la propuesta de los festivos de carácter local para el próximo 2026, incluyendo en la misma el 6 de abril, día de Chamorro y el 7 de enero, día de San Julián

Desde FeC se considera «que la propuesta de 7 de enero presentada por el gobierno del Partido Popular no es la mejor opción, apostando desde nuestro grupo municipal por el martes de carnaval, 17 de febrero, fecha que ya fue aprobada y mismo votada a favor por el partido popular los años en que San Xiao cae en día festivo»

FeC señala que «el 7 de enero se centra en una celebración puramente institucional, con los actos de irmanamento con la ciudad de Lugo, pero de escaso impacto social y que, además, obliga al comercio local a perder esa festividad, toda vez que es el inicio oficial de las rebajas. El carnaval es una celebración que cada vez cobra más fuerza entre el vecindario y disponer del martes como día festivo contribuye a la celebración de unos festejos que se están intensificando en participación, favoreciendo a la actividad comercial y hostelera de nuestra ciudad».

Indican además que el lunes 16, el martes 17 y el miércoles 18 son fechas no lectivas para los niños y niñas, por lo que disponer del martes festivo para las familias facilita la conciliación de las mismas.



