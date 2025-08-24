Festas Veran Ferrol 2025

Ya estamos en la «Semana Grande» de las Fiestas de Ferrol. ( programa del 25 al 28 agosto)

Tras pasar el primer finde estamos ya en la que suele denominarse «Semana grande«. Ofrecemos el programa festero de lunes a jueves , recordando que en algunos centros oficiales y en la banca en esta semana se suelen cerrar antes las oficinas y despachos.

Lunes 25

—-A las 21.30 horas, en la Plaza de Armas, Poptour con Carmelo (El Norte), Juanra (Guaraná), Bernández (The Refrescos) y La Banda del Capitán Inhumano.  

—-Continúan celebrándose las fiestas en Caranza. El día comenzará a las 14.00 horas con una comida con pulpeiro. Los asistentes también podrá disfrutar con las actuaciones de Malditos Pendejos, Los Alcántara, Nuevo Plan, Pipo o dos Centolos y La Promesa.

A las 23.30 horas tendrá lugar la actuación de DJ Hormi y Chimo Bayo.

Martes 26

—-A las 21.30 horas, en la Plaza de Armas concierto de Tahin.

—-A las 22.00 horas, en la Plaza de Armas concierto de Nil Moliner. 

—-Fiestas de Caranza. Esta última jornada se dedicará al Día do neno.

Miércoles 27

—-A  las 22.00 horas, en la Plaza de Armas, concierto de Mago de Oz.

Jueves 28

—-A las 19.00 horas se celebrará en la Plaza de Armas el Festival de Rondallas.

—-A  las 20.30 horas en la plaza Fernando Miramontes, en Canido, dará inicio una nueva edición, la cuarta,  del Festival Rock en Canido con la participación de Aurora & The Betrayers, Stoned at Pompei, Mu2 y Adobriga.

