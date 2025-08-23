Detenido un hombre en Ferrol tras realizar disparos al aire y llevarse al hijo menor que tiene con su pareja

La Policía Local de Ferrol ha detenido este sábado por la mañana a un hombre después de una discusión con su pareja. Los hechos, que se produjeron alrededor de las 06.30 horas en la travesía Bazán de la ciudad, en la casa en la que vive su mujer e incluyeron la realización de varios disparos al aire por parte del detenido.

Según fuentes municipales, el hombre se marchó del domicilio y se llevó consigo al hijo menor que tiene con la pareja. Tras una búsqueda, los agentes localizaron al padre y al menor en otra vivienda.

El hombre salió del domicilio de forma voluntaria y la Policía procedió a su detención. El menor fue entregado a su madre, con lo que quedó a su cargo.

La Policía ha abierto una investigación para esclarecer los detalles del suceso.