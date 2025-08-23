Las fiestas de verano, Ferrol 2025, han comenzado «con fuerza»

Las fiestas de Ferrol 2025 comenzaron este viernes con un arranque de lo más especial y cargado de sentimiento: el equipo de fútbol sala O Parrulo fue el encargado de dar el pregón, marcando así el inicio oficial de los festejos.

Recepción en el Concello

A las 20:30 horas, el equipo fue recibido en el Concello por el alcalde, miembros de la corporación y autoridades como el presidente de la Autoridad Portuaria, Francisco Barea y la vicerrectora del campus de Ferrol, Ana Isabel Ares. El alcalde, José Manuel Rey Varela, agradeció a los jugadores su compromiso con la ciudad y con este importante momento, mientras que ellos prometieron estar a la altura del reto… y del escenario.

El pregón

Tras la firma en el libro de honor, por parte del presidente de O Parrulo y los capitanes, Rubén Orzáez, Iván Rumbo y Turbi, éstos se dirigieron al gran escenario de la plaza de Armas, donde arrancaron un pregón que combinó emoción, humor y mucho orgullo ferrolano.

El alcalde se dirigió a los asistentes, «Toda la ciudad está orgullosa de este equipo”, en una ciudad “de Primera, con un equipo de Primera que es O Parrulo” y en un pregón en el que unen “música, cultura y deporte, es todo un acierto”, queriendo agradecer la aceptación de dar el pregón “y representar a todos los ferrolanos en este día en el inicio de la semana grande de la ciudad.”

Y ya se inició el pregón.“Aquí estamos: recién ascendidos á Primeira División… ¡e ascendidos tamén ata este pedazo escenario!”, bromearon, arrancando las primeras sonrisas del público.

El equipo quiso destacar que este ascenso “non é só noso. É de todo Ferrol”, dedicándolo a los aficionados, a las familias y a todos los que cada semana apoyan desde las gradas. “Ese sentimento de pertenza e o amor polo fútbol sala nesta cidade é o que fai que este ascenso valga a pena”, recordaron.

También hubo agradecimientos al Concello por apoyar el deporte local: “Sin vosotros, hoy no habría ni luces, ni palco, ni micrófono… y seguramente acabaríamos dando el pregón en el medio de la plaza con un megáfono prestado por algún vecino generoso”, bromeó uno de los capitanes.

Y como buenos capitanes, no se fueron sin dar instrucciones claras para las fiestas, «bailar sin descanso, brindar al grito de “¡Viva Ferrol!” y “¡Forza Parrulo!”, y disfrutar al máximo, porque Ferrol merécese desfrutar”. Incluso advirtieron con humor: “Si vedes a algún xogador do Parrulo de madrugada… non é que estea despistado, é que está facendo estratexia”.

El pregón terminó con una promesa solemne: “Imos deixar o nome de Ferrol ben alto por toda España”. Y, como colofón, un grito unánime que hizo vibrar la plaza: “ESTO ÉS FERROOOOOOOL, LOLOLOLOLO…”, coreado por el público.

Una actuación, pasable, de Omar Montes

Tras la intervención del equipo, un disparo pirotécnico iluminó el cielo ferrolano y marcó el inicio oficial de las fiestas, dando paso al esperado concierto de Omar Montes. Una actuación en la que el cantante, el de Pan Bendito, estuvo apoyado por un grupo de jóvenes bailarinas, confetti, y muchos efectos de luz.

Según datos de la Policía Local, alrededor de 7.000 personas se congregaron en la plaza para disfrutar del pregón y del espectáculo. ¡El público respondió!

¡Las fiestas han comenzado con fuerza!