Pepo Suevos triunfó en Cobas con su gira «O Cuarto do Século»

El humorista ferrolano Pepo Suevos hizo reír a todo el público que se dio cita en la noche de este domingo en el restaurante Beceiro de Cobas, donde más de un centenar de personas disfrutaron de su espectáculo enmarcado dentro de la gira «O Cuarto do Século», con la que celebra 25 años sobre los escenarios.

La actuación fue la «número 12″ de un total de 25 previstas por distintas localidades gallegas, y tuvo un significado especial al tratarse de la «única parada en Ferrol», la ciudad natal del artista.

Con su estilo cercano, irónico y lleno de retranca, Suevos ofreció una noche inolvidable en la que el público no paró de reír. El espectáculo incluyó momentos emblemáticos de su carrera, anécdotas, monólogos y mucha interacción con los asistentes.

La gira «O Cuarto do Século» continúa recorriendo Galicia, celebrando la trayectoria de Pepo Suevos patrocinada por diversos colaboradores entre ellos la Xunta de Galicia.