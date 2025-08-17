Nuestras gentes-Jaime Quintanilla Ulla, médico y alcalde de Ferrol

Jaime Quintanilla Ulla nació en Ferrol el 9 de septiembre de 1919 – ( +28 de octubre de 2002), fue un médico y político gallego, militante del PSdeG-PSOE, y el primer alcalde de Ferrol de la Democracia. Hijo de Jaime Quintanilla Martínez, último alcalde de Ferrol durante la República fusilado en 1936.

Licenciado en Medicina por la Universidad de Santiago de Compostela y titulado en Graduado Social. Fue alcalde de Ferrol por el PSdeG-PSOE en las primeras elecciones democráticas y continuó como alcalde hasta 1987 aunque siempre ejerció más de médico y científico que de político.

Escribió «El complejo mundo del suicida» (1994) así como numerosos trabajos sobre ciencia médica-forense y colaboró en medios de comunicación. Académico numerario de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Galicia, recibió la Medalla de San Raimundo de Peñafort, la Cruz al Mérito Naval y la Cruz de la Orden Civil de Sanidad.

Durante el intento de golpe de estado del 23 de febrero de 1981, Quintanilla se atrincheró en el ayuntamiento de Ferrol junto con varios ciudadanos y representantes sociales de la ciudad. No obstante el Capitán General de la Armada, almirante Miguel Romero Moreno controló la plaza y, finalmente, no se produjeron incidentes reseñables.

Falleció a los 83 años de edad y sus restos recibieron sepultura en el cementerio de Catabois en la más estricta intimidad. Ese día (28/10/2002) se ofició un funeral en la iglesia parroquial del Carmen.

Monumento al hígado

Quizás el único monumento en el mundo dedicado a este importantísimo órgano. El alcalde Quintanilla Ulla que era médico, ayudó económicamente a sufragarlo.

El monumento está en la parroquia ferrolana de Balón y en él reza lo siguiente:

“Monumento al Hígado, sede de la vida. Dedicado al Dr. Jaime Quintanilla Ulla

A lo largo de la historia el hombre persiguió sanar sus males para ayudarle en este empeño estás (el hígado) haciendo un gran trabajo. Nuestro agradecimiento Balón 1987 (parroquia de Ferrol, A Coruña, Galicia, España”.