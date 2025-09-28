Fernando Álvarez de Sotomayor, un pintor universal

Fernando Álvarez de Sotomayor y Zaragoza, nació en Ferrol el 25 de septiembre de 1875 ( +Madrid, 17 de marzo de 1960). Un destacado pintor universal.

De noble alcurnia gallega, su padre, marino de profesión, murió siendo Fernando un niño. La familia trasladó su residencia a Toledo, y en esta ciudad desarrolló su vocación al lado del profesor de dibujo José Gutiérrez y del paisajista José Vera. Estudió el bachillerato en el Real Colegio agustino de El Escorial. Intentó seguir varias carreras, dedicándose finalmente por completo a la pintura. En 1893 inició en Madrid sus estudios universitarios; allí conoció al pintor Manuel Domínguez, del que sería discípulo. Este fue el que le orientó definitivamente hacia la pintura.

Tras su aprendizaje en el taller de Manuel Domínguez, en 1899 ganó una pensión de la Escuela de San Fernando para la Academia de Bellas Artes de Roma. Desde la ciudad italiana viajó a París, Holanda y Bélgica. Ello le permitió conocer a los impresionistas franceses y la pintura flamenca y holandesa, que tuvieron una gran influencia en su obra.

Regreso a Galicia

En 1905 regresó a Galicia, donde fue seducido por el ambiente sencillo de la vida aldeana y preparó su serie de temas galaicos. En esta etapa figuran cuadros como El segador, Saliendo de misa en el pazo de Mende y Comida de boda en Bergantiños.

Pensionado en Roma, conoce a fondo la pintura renacentista y barroca de florentinos, romanos y venecianos.

Destaca muy pronto, puesto que en 1904 obtiene la segunda medalla en la Exposición Nacional de Bellas Artes, y la

primera medalla dos años más tarde, en 1906. Es condecorado en 1912, y en la Exposición Internacional de Barcelona de 1929 tiene el honor de destinársele sala independiente.

También obtiene distinciones en el extranjero, como medalla de bronce en Lieja y de oro en Múnich, en 1909. Sigue acumulando galardones en muestras internacionales de Barcelona, 1907, y Buenos Aires, 1910.

En 1908 ejerció como docente en la Escuela de Bellas Artes de Santiago de Chile, dirigiéndola hasta el año 1915. En Chile, su influencia fue fundamental, a pesar de que vivió solo seis años en ese país, favoreciendo los temas populares y la impronta hispánica en la primera generación de artistas chilenos reconocida como la Generación del año 13.

A su regreso a España se dedicó a pintar para Alfonso XIII. Fue nombrado Director del Museo del Prado en 1919, puesto del que fue cesado al llegar la república

En el museo del Prado

Miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando desde 1922, es nombrado director de la misma en 1953. Antes es designado profesor, y después director, de la Escuela de Bellas Artes de Chile (1911).

Fue subdirector del Museo del Prado desde 1919 y director en 1922, cargo que desempeña hasta el advenimiento de la Segunda República Española en 1931. Tras la Guerra Civil Española, en 1939 recobra el cargo, desempeñándolo hasta su muerte. Ganó el premio Juan March de pintura en 1956. Con motivo del centenario de su nacimiento se celebró en el Palacio de Velázquez del Retiro una monumental exposición retrospectiva con más de un centenar de sus obras.

Sus principales influencias son la tradición del Renacimiento y sobre todo del Barroco, y en concreto Velázquez, cuyos ambientes paisajísticos, en el retrato, evoca muchas veces. También es considerable la influencia que ejerce en su obra la pintura flamenca, desde Rembrandt a Frans Hals. Plenamente academicista, nunca quiso adscribirse a las tendencias innovadoras que surgen desde comienzos del siglo XX (el denominado arte moderno).

Con la caída de la monarquía, se estableció en Inglaterra y no regresó a España hasta finalizada la Guerra Civil. Las

exposiciones de pintura española realizadas en Ginebra y Buenos Aires aumentaron el carácter tradicional de su pintura, como lo demuestran los retratos de la Duquesa de Alba y del Duque de Híjar. En los últimos doce años de su vida produjo obras de amplia factura como Ceres, San Agustín, San Vicente Ferrer o El infortunio.

Álvarez de Sotomayor, está representado en los principales museos de España, Europa y América. Abordó todos los géneros, desde la composición histórica o mitológica a la escena folclórica (por ejemplo, «Boda en Bergantiños») o al retrato. Se conservan algunas obras, en propiedad, en el Concello de Ferrol.

La faceta menos conocida de su pintura es el paisajismo puro. Arrastrando los modos impresionistas construye la obra con los mínimos elementos (por ejemplo el «Paisaje del Berbés», en el Museo de Pontevedra).

Exposición en Ferrol en 2004

El Concello de Ferrol, en colaboración con la Fundación Caixa Galicia, dedicó una exposición a la obra del pintor Fernando Álvarez de Sotomayor y Zaragoza, que se celebró en el Centro Cultural Torrente Ballester, desde diciembre de 2004 a enero de 2005.

En el programa figuraban textos que estudiaban la trayectoria de Sotomayor, desde sus primeros estudios, a sus etapas en El Escorial y Toledo, sus estudios como Pensionado en Roma. Su presencia en las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes. Su etapa en Chile, donde fue Director de la Escuela Superior de Bellas Artes de Santiago de Chile. La etapa como director del Museo del Prado. Un capítulo estaba dedicado a recompensas, cargos, honores y distinciones que recibió.

Una calle de Ferrol lleva el nombre de tan ilustre pintor y un busto lo recuerda en el Parque Municipal “Raiña Sofía”.