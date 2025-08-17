El Centro Cívico de Canido acogió este sábado una nueva edición de «Solpores»

El Centro Cívico de Canido se llenó de música en la tarde-noche de este sábado con una nueva edición del ciclo Solpores en Canido, una iniciativa de Ferror Records en colaboración con el Concello de Ferrol y la Asociación Veciñal de Canido que este año figuraba dentro del programa de Fiestas de Verano del concello ferrolano

Centro Cívico de Canido acogió tres propuestas que exploran sonoridades actuales. La música arrancó pasadas las 20:00 horas con Hydn, una artista gallega artista que fusiona la música pop y electrónica.

Una hora más tarde, a las 21:00 horas Nadie González llegaba al centro cívico, en este caso se trata de una rapera gallega cuyas letras beben en parte de la poesía de referentes de nuestra tierra como Xela Arias o Rosalía.

El cierre de esta edición de los Solpores llegó de la mano de Frau Troffea, integrante del colectivo de música electrónica Gas Clube.