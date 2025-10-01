David Cepo trae al auditorio de Ferrol su espectáculo «No cruces los brazos»

1 octubre, 2025 Dejar un comentario 130 Vistas

La estrella cómica del momento, David Cepo, visita este viernes 3 de octubre el auditorio municipal de Ferrol con su espectáculo «No cruces los brazos«, en el que promete 80 minutos de humor y diversión. Las entradas están a la venta en las taquillas del Jofre y del auditorio y en la web de Ataquilla.

David Cepo (Madrid, 1988) comenzó a interesarse por el mundo del espectáculo cuando tenía 20 años. Siempre mostrando su personalidad cómica, se formó como actor en la Escuela de Arte Dramático de Madrid y en el centro Estudio 2 de Manuel Galiana.

En la actualidad, además de su trabajo en solitario es un fijo en el espectáculo Las Noches del Club de la Comedia. La cercanía es su sello, y su objetivo es hacer reír a todos los asistentes, aunque para él la actitud con la que se entra en un auditorio es importante.

Lea también

A proxección da película “Ed Wood” abre no Pazo da Cultura de Narón o ciclo de cine “Historias extraordinarias”

O Concello de Narón e o Cineclube Serie B organizaron un novo ciclo de cine, …

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *