David Cepo trae al auditorio de Ferrol su espectáculo «No cruces los brazos»

La estrella cómica del momento, David Cepo, visita este viernes 3 de octubre el auditorio municipal de Ferrol con su espectáculo «No cruces los brazos«, en el que promete 80 minutos de humor y diversión. Las entradas están a la venta en las taquillas del Jofre y del auditorio y en la web de Ataquilla.

David Cepo (Madrid, 1988) comenzó a interesarse por el mundo del espectáculo cuando tenía 20 años. Siempre mostrando su personalidad cómica, se formó como actor en la Escuela de Arte Dramático de Madrid y en el centro Estudio 2 de Manuel Galiana.

En la actualidad, además de su trabajo en solitario es un fijo en el espectáculo Las Noches del Club de la Comedia. La cercanía es su sello, y su objetivo es hacer reír a todos los asistentes, aunque para él la actitud con la que se entra en un auditorio es importante.