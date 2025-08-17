Un año más el Tercio del Norte de la Infantería de Marina colabora en la operación «Centinela Gallego»

En la tarde del 14 de agosto, los primeros efectivos del Tercio del Norte han formado en el patio de armas del Cuartel de Nuestra Señora de los Dolores, marcando el inicio de su participación en la Operación Centinela Gallego 2025. Esta operación, que estará activa del 15 de agosto al 30 de septiembre, se lleva a cabo bajo el control operativo del Mando de Operaciones y la coordinación del Mando Operativo Terrestre, con el Jefe de la Brigada Galicia VII (BRILAT) del Ejército de Tierra como responsable de todas las fuerzas militares participantes.

El destacamento del Tercio del Norte está compuesto por 15 efectivos, que formarán una Célula de Seguimiento y cinco patrullas dotadas de otros tantos vehículos todoterreno ligeros. Además, el dispositivo se completa con un Oficial de Enlace (OFEN) para la provincia de La Coruña y un equipo de recuperación de Transporte-Auto, alistado en el acuartelamiento. Este destacamento se despliega en el área de vigilancia asignada, que incluye principalmente municipios de la costa sur de la provincia de La Coruña, en las Rías de Arousa y Muros, cubriendo una extensión de aproximadamente 650 km². Tanto el personal como los vehículos cuentan con el apoyo de las instalaciones del Escuadrón de Vigilancia Aérea Nº 10 (EVA 10), situado en la cima del monte Iroite, la más alta de la Sierra de Barbanza, y con el de una base secundaria en la zona de Muros para dos de las patrullas.

El Tercio del Norte ha establecido una organización operativa que permite realizar relevos y aumentar el personal si es necesario, garantizando así la máxima eficacia durante toda la operación.

Desde su inicio en 2007, la Operación Centinela Gallego ha contado con la participación ininterrumpida del Tercio del Norte. Su labor ha sido fundamental en la vigilancia y detección de incendios forestales, constituyendo un importante factor de disuasión en la prevención de estos incidentes en su área de responsabilidad dentro de la Comunidad Autónoma de Galicia.