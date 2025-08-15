El Nachiños Fest celebra su segunda jornada en la noche de este viernes en Curuxeiras

El Puerto de Curuxeiras acoge esta tarde-noche la segunda jornada del Nachiños Fest, uno de los festivales musicales más esperados del verano gallego, que se celebra en el marco de las Fiestas de San Ramón 2025.

Tras la apertura del festival el jueves con la actuación del artista gallego 9louro, el evento continúa este viernes con una potente programación que convierte el escenario Mahou en el epicentro del pop y el rock.

La jornada arrancaba a las 19:30 con la actuación de Zavala, seguida por el arandino Barry B a las 21:00, Malmö 040 a las 22:30, y ya Karavana a las 00:30 y Señora DJ, encargada de cerrar la noche a partir de la 01:40.

En declaraciones a Galicia Ártabra, Fernando Amador, uno de los organizadores del festival, valoró muy positivamente la acogida del público en la jornada inaugural.

Según explicó a este medio, un centenar de personas participaron en la misma, con un recorrido en lancha por la ría de Ferrol con la música de 9louro.

“No hubo más asistentes por cuestiones logísticas, pero todos disfrutaron muchísimo de la experiencia”, señaló Amador, quien también quiso destacar el impacto del nuevo emplazamiento del festival.

“Hemos pasado de un entorno natural de campo a otro igual de impresionante como es nuestra ría. Para quienes no la conocían, ha sido una experiencia increíble”, añadió.

Durante la jornada de este viernes también se contó con la presencia del alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, que asistió al evento para mostrar su apoyo a esta cita musical que continúa creciendo en cada edición.

En su visita, el alcalde se acercó además al stand informativo de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), instalado dentro del recinto del festival, donde saludó y conversó con los voluntarios que participan en la labor de concienciación y divulgación.

Con una combinación de propuestas emergentes, sonidos frescos y un DJ set para cerrar la noche, el Nachiños Fest reafirma su carácter como uno de los festivales más singulares de Galicia, gracias a su fórmula que une música en directo y entorno natural en un espacio único frente al mar.

Programación para el sábado

Se repetirán los horarios de apertura y cierre del recinto, pero en esta ocasión será Filloas, como concierto Vibra Mahou, quién pondrá la música de apertura. En esta jornada podremos disfrutar de las actuaciones de Inazio a las 21:00h, Sexy Zebras a las 22:30h y Ortiga a las 00:30h.