La Coral Polifónica Ferrolana “A Magdalena” participó en las Vísperas de la Asunción, en Mondoñedo

La diócesis de Mondoñedo-Ferrol celebró con gran gozo la festividad más importante del año en la catedral mindoniense, dedicada a la Asunción de la bienaventurada Virgen María.

Y la celebración se inició este jueves, día 14, a las 19 horas con las Vísperas solemnes que acompañan la Eucaristía vespertina presididas por el obispo, Fernando García Cadiñanos, acompañado de los miembros del cabildo catedralício.

La Coral Polifónica Ferrolana “A Magdalena”, dirigida por Patricia Rodríguez Rico, acompañó la celebración con un programa de cantos específicos del día: Himno , Salmos 112 y 147, y Cántico a la Virgen María, Magníficat y Salve Raíña. A estos se unieron los cantos propios de la Misa Breve nº 7 de Charles Gounod, el Ave verum de K. Jenkins interpretado por la soprano Patricia Rodríguez, y concluyó la celebración con el Himno jubilar 2025, de F. Meneghello. El acompañamiento al órgano estuvo a cargo del organista titular de la catedral, Carlos Julián Fernández Bollo.

Concierto sacro

Después de la celebración litúrgica, en la misma catedral, a las 20:15, y con gran afluencia de público, tuvo lugar un Concierto sacro, presentado por el mindoniense Rubén Amor, en el que intervinieron: Patricia Rodríguez Rico, soprano, que interpretó el nº 13, Rève infini (Sueño infinito), correspondiente a la cuarta escena del Oratorio L´extase de la Vierge del compositor romántico francés Jules Massenet, oratorio que narra la historia de la Virgen María desde la Anunciación hasta su muerte. Acompañó al piano Carlos J. Fernández Bollo.

Carlos J. Fernández Bollo, organista titular de las catedrales de Mondoñedo y de León interpretó al órgano la obra “Obertura para dos órganos”, de José Barrera, compuesta con motivo de la inauguración de los órganos de la catedral de Málaga a finales del S. XVIII. Estructurada en tres partes, el organista la eligió porque sirve para emular el sonido que los dos órganos de la catedral de Mondoñedo hubieran tenido ejecutando un duelo, cuando se encontraban en su máximo esplendor a principios del S. XVIII.

La Coral Polifónica Ferrolana “A Magdalena« dirigida por Patricia Rodríguez y acompañada al órgano por Carlos J. Fernández Bollo, interpretó:”Cantique de Jean Racine”, de Gabriel Fauré (1845-1924), obra escrita cuando el compositor tenía 19 años y con la que ganó el primer premio cuando se graduó en la École Niedermeyer. En ella implora la atención, la gracia y el favor del divino Salvador, Cristo.

“Benedictus sit Deus”, obra escrita por Wolfgang Amadeus Mozart (1756- 1791) en Viena, como Ofertorio, y que consta de tres partes, con citas de textos bíblicos( “Bendito sea el Buen Padre y el Unigénito Hijo de Dios, y el Espíritu Santo, porque nos ha tratado según su misericordia”, del Libro de Tobías. “Entraré en tu casa con holocaustos, a ti cumpliré mis votos, los que pronunciaron mis labios”, del Salmo 66, 13-14; y “Aclamad a Dios con alegría toda la Tierra, cantad la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza”, del Salmo 66, 2)

Culminaba esta obra con una gran explosión de emociones y aplausos por parte del público asistente, emociones que habían estado contenidas por la concentración en el desarrollo de los tres números del Benedictus.

La Coral, en señal de agradecimiento, ofreció al público asistente la obra “Jesus bleibet meine freude”, décimo movimiento de la cantata BMW 147 del compositor alemán Johann Sebastian Bach, compuesta durante su primer año de estancia en Leipzig. Es un Coral para cuatro voces.

¡Éxito total! Un año más el Cabildo de la Catedral y el obispo diocesano Fernando García Cadiñanos, con la colaboración de la Coral Polifónica Ferrolana “A Magdalena”, han puesto esplendor a la celebración de Vísperas de la festividad de la Asunción de la Virgen María.