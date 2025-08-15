La Xunta amplía la alerta por altas temperaturas en Lugo y Ourense y suspende actividades federadas

La Xunta ha pasado a nivel 3 (rojo) la zona de Valdeorras y dos zonas de Lugo — centro y montañana — aumentan a nivel 2 (naranja), informa para explicar que lo hace ante los posibles efectos de las altas temperaturas sobre la salud. De este modo, los niveles de alerta para hoy de las diferentes zonas son: Nivel 3 (rojo): zona Valdeorras. Nivel 2 (naranja): sur, centro y montaña de Lugo y montaña de Ourense. Nivel 1 (amarillo): noroeste, Miño y sur de Ourense.

Los ayuntamientos afectados son en la provincia de Lugo: centro de Lugo (Abadín, Antas de Ulla, Begonte, Castro de Rei, Castroverde, O Corgo, Cospeito, Friol, Guitiriz, Guntín, Láncara, Lugo, Meira, Monterroso, Muras, Outeiro de Rei, Palas de Rei, Paradela, O Páramo, A Pastoriza, Pol, Portomarín, Rábade, Riotorto, Sarria, Vilalba, Xermade).

También montaña de Lugo (Baleira, Baralla, Becerreá, Cervantes, Folgoso do Courel, A Fonsagrada, O Incio, Navia de Suarna, Negueira de Muñiz, As Nogais, Pedrafita do Cebreiro, Ribeira de Piquín, Samos, Triacastela) y en el sur de Lugo (Bóveda, Carballedo, Chantada, Monforte de Lemos, Pantón, A Pobra do Brollón, Quiroga, Ribas de Sil, O Saviñao, Sober, Taboada)

En la provincia de Ourense es en Valdeorras (O Barco de Valdeorras, Larouco, Petín, A Rúa, Rubiá, Vilamartín de Valdeorras) y Miño de Ourense (A Arnoia, Barbadás, Beade, Carballeda de Avia, Cartelle, Castrelo de Miño, Cenlle, Cortegada, Leiro, Melón, Nogueira de Ramuín, Ourense, Padrenda, O Pereiro de Aguiar, Pontedeva, Punxín, Ribadavia, San Amaro, San Cibrao das Viñas, Taboadela y Toén).

En el noroeste de Ourense (Amoeiro, Avión, Beariz, Boborás, O Carballiño, Coles, O Irixo, Maside, A Peroxa, Piñor, San Cristovo de Cea, Vilamarín) y en Montaña de Ourense (O Bolo, Carballeda de Valdeorras, Castro Caldelas, Chandrexa de Queixa, Esgos, A Gudiña, Maceda, Manzaneda, A Mezquita, Montederramo, Parada de Sil, A Pobra de Trives, San Xoán de Río, Riós, A Teixeira, A Veiga, Viana do Bolo, Vilariño de Conso, Xunqueira de Espadanedo).

En el sur de Ourense (Allariz, Baltar, Bande, Baños de Molgas, Os Blancos, A Bola, Calvos de Randín, Castrelo do Val, Celanova, Cualedro, Entrimo, Gomesende, Laza, Lobeira, Lobios, A Merca, Monterrei, Muíños, Oímbra, Paderne de Allariz, Porqueira, Quintela de Leirado, Rairiz de Veiga, Ramirás, Sandiás, Sarreaus, Trasmiras, Verea, Verín, Vilar de Barrio, Vilar de Santos, Vilardevós, Xinzo de Limia, Xunqueira de Ambía).

SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES FEDERADAS

Por otra parte, a través da Secretaría Xeral para o Deporte, ha ampliado la suspensión de actividades deportivas federadas en el exterior hasta las 21.00 horas de hoy en los ayuntamientos del centro, sur y montaña de Lugo; de la montaña de Ourense y en la zona de Valdeorras.

Quedan permitidas las actividades acuáticas con la recomendación de que no se realicen en las horas centrales del día, es decir, de 12.00 a 17.00 horas. También insiste en adoptar medidas de prevención ante las altas temperaturas, sobre todo en personas con patologías o menores.