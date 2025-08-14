Los abonados del Racing de Ferrol no pasarán por taquilla en el Concepción Arenal

El club agradece así el respaldo de su masa social. Además, durante esta cita, homenajeará a sus abonados más antiguos.

El estadio de A Malata acoge el próximo sábado día 23 a las 19.00 horas, la disputa del Trofeo Concepción Arenal, un clásico del periodo estival que alcanza su sexagésimo aniversario y que supondrá la puesta de largo ante la afición racinguista.

«Desde el Racing Club Ferrol queremos convertir esta cita, que tendrá al Celta Fortuna como invitado, en una jornada festiva para el racinguismo, en la que rendiremos homenaje a nuestros abonados más antiguos» afirman desde el Club

«También queremos aprovechar la ocasión para agradecer a nuestra masa social el abrumador respaldo que nos está brindando en esta campaña de abonados. Estamos batiendo registros históricos. Superados ya los 7.500 abonados, nunca habíamos manejado tal cifra de seguidores jugando en la tercera categoría del fútbol nacional. Como muestra de gratitud, el Consejo de Administración del Racing Club Ferrol ha decidido que todas aquellas personas que estén en posesión de su carné de abonado de la temporada 2025/26 accedan de forma gratuita al encuentro sin pagar entrada», añaden.

Para el resto del público, el precio de las localidades será, en el caso de los adultos, de 10 € en Fondo, 15 € en Preferencia y 20 € en Tribuna. Los menores de 12 años deberán abonar 5, 7 y 10 €, respectivamente, según la zona del campo. La grada de afición visitante tendrá un precio de 10 € para adultos y 5 € para menores de 12 años.

Las entradas podrán adquirirse tanto de forma presencial como telemática hasta final de existencias.

La venta online se desarrollará de forma ininterrumpida desde el viernes 22 a las 10:30 horas hasta el comienzo del partido.

En el caso de la venta presencial, esta tendrá lugar el viernes, entre las 10:30 horas y las 14:00 horas en las oficinas de A Malata; y el sábado, desde las 17:00 horas en las taquillas de A Malata (zona de Preferencia).

La tramitación de nuevas altas quedará en suspenso mientras esté abierta la venta de entradas para el Concepción Arenal, para evitar problemas con los asientos asignados