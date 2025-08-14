Festas Veran Ferrol 2025

O Ciclo de Cine de Verán de Ares remata este xoves coa proxección de CampeoneX

14 agosto, 2025 Dejar un comentario 485 Vistas

As Escolas do Lago acollerán esta última sesión o 14 a partir das 22:00 horas.

O xoves 14 de agosto, porase punto final á programación do Ciclo de Cine de Verán ao aire libre do Concello, en colaboración coa Rede Cultural da Deputación da Coruña. As Escolas do Lago contarán coa proxección de CampeoneX pola noite, a partir das 22:00 horas, para que a veciñanza poida divertirse cos protagonistas desta comedia.

A película, dirixida por Javier Fesser, é a continuación do filme Campeones, narrando o regreso do equipo ‘Los amigos’ tras unha dura descalificación. Mais desta volta haberá cambios: por erro dunha nova adestradora, o grupo participará nun campionato de atletismo en lugar de baloncesto, obrigando aos seus integrantes a reinventarse nun deporte descoñecido.

Espírito de superación, amizade e humor entrelazaranse nesta película que ten, sobre todo, unha ollada positiva arredor da importancia da superación persoal como verdadeira vitoria no día a día.

Evento cultural con entrada de balde.

Lea también

Os roteiros en barco, autobús histórico e a pé, xunto cos obradoiros tematizados do VIII Ares Indiano, abren inscricións

Este mércores, 13 de agosto, as persoas interesadas poderán reservar a súa praza tanto nas …

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *