El Concello de Ferrol mejorará la transparencia con el registro de convenios

El Concello de Ferrol contará con un registro de convenios, así lo aprobó este lunes la junta de gobierno local que luz verde, también, a las directrices para la ordenación y coordinación de la actividad convencional de la administración municipal. El objetivo es tener un tratamiento unificado que favorezca la ordenación y racionalización de esta actividad convencional de la entidad local y que garantice en todo momento la constancia y vigencia de los convenios suscritos.

La Ley 19/2013, del 9 de diciembre, de transparencia, acceso a información pública y buen gobierno recoge entre los deberes de transparencia de las administraciones públicas, en su artículo 8.1 letra b) “se publicarán los encargos de gestión que se firmen, con indicación de su objeto, presupuesto, duración, obligaciones económicas y las subcontrataciones que se realicen con mención de los adjudicatarios, procedimiento sucesivo para la adjudicación e importe de la misma.”

Se trata de un registro público de carácter administrativo que, por una parte, deja constancia del otorgamiento de los convenios y, por otro, es el instrumento para hacer pública, en aplicación del principio de transparencia en la gestión administrativa, la información de los convenios. Así deberán inscribirse en el Registro de Convenios: los contratos administrativos o privados, los convenios urbanísticos o en materia expropiatoria, los convenios de inclusión con particulares en materia social o similares, los convenios para la realización de prácticas y otros en que de forma motivada, al amparo de la Ley, así se disponga por el órgano competente.

Estará bajo la dependencia de la Oficialía Mayor como órgano de apoyo la junta de gobierno, correspondiendo a la misma su organización, dirección y gestión. Este registro tendrá formato electrónico y será de acceso universal y consulta pública a través de la sede electrónica municipal.

En la actualidad, solo existe en el Concello de Ferrol el Registro y Archivo administrativo de los Convenios Urbanísticos, que se configura como un registro específico y diferenciado del Registro de Convenios.