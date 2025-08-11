Ferrol concede ayudas al Patronato Concepción Arenal y a las Hermanas Oblatas Centro O Mencer

La junta de gobierno local aprobó este lunes nuevas subvenciones nominativas en el área de la Mujer e Igualdad. Se trata de las ayudas al Patronato Concepción Arenal y al Centro O Mencer Hermanas Oblatas. La primera de ellas está dirigida a un programa integral para la adquisición de habilidades sociales para la vida independiente de las usuarias del centro. Además, la finalidad de este programa es lograr la autonomía personal de las mujeres destinatarias a través de su progresivo empoderamiento derivado de una atención integral. La entidad percibirá 25.000 euros.

En el caso de las Hermanas Oblatas Centro O Mencer, la ayuda concedida, por importe de 20.000 euros, está destinada al proyecto Amencendo, que tiene como objetivo la inserción social de mujeres en riesgo de exclusión social. A través de esta iniciativa, los profesionales del centro trabajan para ampliar los recursos técnico laborales de las participantes, actualizar el currículo, acomodar sus capacidades y conocimientos con respeto a las demandadas desde el mercado laboral, y potenciar su autonomía entre otras acciones. El número estimado de beneficiarias es de unas 90, de manera directa, y otras 30 de manera indirecta.