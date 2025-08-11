‘La Traviata’ de Verdi llegará al Teatro Jofre el 30 de octubre

El teatro Jofre acogerá el próximo 30 de octubre a ópera La Traviata, uno de los clásicos inmortales de Guiuseppe Verdi. La junta de gobierno local del Concello de Ferrol aprobó este lunes su contratación por un importe de 13.310 euros (21% de IVA incluido).

La Traviata, estrenada en 1853, es sonada por su música sublime y su conmovedora trama que narra la historia de Violetta Valéry, una cortesana parisina que lucha por vivir un amor verdadero mientras enfrenta los perjuicios de la sociedad y su propia fragilidad. Esta producción cuenta con un elenco de renombre internacional y presenta al público interpretaciones inolvidables, que cautivarán tanto a los apasionados de la ópera como a quién se acerca por primera vez a este arte.