Ferrol firma convenios con los clubes deportivos valorados en 483.700 euros

El Concello de Ferrol muestra, una vez más, su compromiso con el deporte de la ciudad. La junta de gobierno local aprobó este lunes 24 subvenciones nominativas dirigidas entidades deportivas por un importe de 483.700 euros.

Gracias a estas ayudas, las entidades pueden hacer frente a la organización de diferentes eventos y de actividades de promoción del deporte durante todo año, así como asumir los costes de los desplazamientos de los deportistas a campeonatos y #cita deportivas.

Esta cuantía se reparte entre los siguientes clubes: O Parrulo FS (100.000 euros), Club Valdetires FS (47.000 euros), Club Basketmi Ferrol (45.000 euros), Club Rugby Ferrol (40.000 euros), Club Playa de Pantín (28.500 euros), Fundación Racing Club (36.000 euros), Escudería Automovilística Ferrol (25.000 euros); Club Triatlon Ferrol (20.000 euros), Club Triatlon Ferrol para el trofeo Cidade de Ferrol menores y absoluto (20.000 euros); Club Universitario Ferrol (15.000 euros); O Parrulo FS Trofeo Cidade de Ferrol y torneo promoción fútbol sala base (15.000 euros), Club Remo A Cabana (14.500 euros); Club Remo A Cabana bandera Cidade de Ferrol de traineras- memorial Miguel Derungs (11.000 euros); Club bodyboard Ferrol (10.000 euros); Club piragüismo Copacabana (10.000 euros), Federación Gallega de Baloncesto (8.500 euros); Club BTT Esmelle (8.000 euros) Federación Gallega de Kárate (7.000 euros); Club Montaña Ferrol (6.950 euros); Nativos surf club (5.000 euros); Club Power Fénix (5.000 euros), Club Natación Ferrol (3.250 euros); Casino Ferrolano de Tenis Club (2.000 euros) y Club Arco Ferrol (1.000 euros).

Aún pendientes otras subvenciones deportivas para otros clubes de la ciudad, se seguirán tramitando estos días.

Reparación de la pista exterior de deportes de A Cabana

La junta de gobierno local dio luz verde también a la contratación de la obra de reparación y acondicionamiento de la pista exterior de deportes de A Cabana, incluida en el POS+2022. El pasado 16 de julio, la junta de gobierno local aprobó un nuevo proyecto modificado con un presupuesto de 96.744,42 euros, que supone un incremento de 17.802,79 euros con respeto al proyecto inicialmente aprobado, para actualizar los precios y adaptar el proyecto a la situación económica actual, incremento asumido íntegramente por el Concello.

A través de estas obras se llevarán a cabo las actuaciones necesarias para conservar la pista de deportes existente y conseguir un pavimento idóneo para la práctica de deportes (fútbol, balonmano y minibasquet) con correcta eliminación del agua pluvial y un idóneo cierre del contorno.

El presupuesto del contrato asciende a la cantidad de 96.744,42 euros (21% de IVA incluido) y el plazo de ejecución previsto en el proyecto es de cuatro meses desde la firma del acta de comprobación del replanteo.