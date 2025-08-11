Comezan en Cedeira as Festas da Patroa

Cedeira entra este luns 11 nas Festas da Patroa, a Virxe do Mar, que se van desenvolver ata o domingo co día da Xira a San Antón, cun intenso programa no que o Concello coidou a variedade, ofrecendo actividades para todos os públicos, e con gran protagonismo das verbenas nocturnas, ao tempo que se cumpre con clásicos totalmente consolidados nestes actos patronais como os xogos populares.
A praza situada diante do consistorio acolle ás 20.00 horas a lectura do pregón. Como en anos anteriores, o goberno local cede o protagonismo deste acto ao tecido asociativo da localidade. Neste caso, os voluntarios e voluntarias de Protección Civil encargaranse de pronunciar o discurso de apertura das festas, coincidindo co seu 25 aniversario.
A agrupación cultural Buxainas encargarase de poñer música a este evento, ao que lle seguirá unha cita xa habitual neste arranque das celebración, o Entroido de Verán. Será na praza Floreal, a partir das 22.30 horas, e o evento abranguerá unha festa da escuma coa música de Discomóbil CDC.
O martes 12, ás 20.00 horas, a praza Floreal acollerá o espectáculo “Mute” para o público familiar. É unha función de circo a cargo de Orain Bi, unha compañía vasca formada por Sara Álvarez e Rodrígo Lacasa que ten gañado o premio ao mellor espectáculo de Euskadi con esta montaxe. Xa pola noite, primeira verbena na praza Roxa a cargo do grupo Claxxon.
A tarde do mércores 13 chegará unha nova edición dos xogos populares. Será no paseo da Mariña a partir das 18.00 e repartiranse 1.000€ en premios entre as diferentes probas: tirada de corda, carreira de ovos, de sacos, regata en chalana, carreira de bébedos e cucaña. A zona encherase de público para seguir estes divertidos xogos, aos que adoitan apuntarse moitas cuadrillas.
O mesmo mércores, a partir das 20.00 na praza Floreal, hai unha nota cita para o público familiar. Actuará o Dúo Laos co seu espectáculo “Otros aires”, no que mistura tango, acrobacias e comedia. Esta á unha función que variou de horario respecto á primeira versión do programa de festas, inicialmente estaba prevista para o xoves. Cambiou a quenda co espectáculo de “Pistacatro”, que
inicialmente se programou para o mércores e será o xoves, tamén na praza Floreal ás 20.00 horas.
O mércores rematará de novo cunha verbena, desde volta na praza da Revolta a partir das 23.00 horas. Tocarán a orquestra Olumpus e pinchará o cedeirés Bruno Casas, “Brunokavi DJ”.