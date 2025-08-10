La Xunta abre una nueva inscripción en los cursos gratuitos de conducción segura de motos

Los cursos están dirigidos a personas mayores de 18 años con permiso de conducción de motocicletas (3 años de experiencia en el caso de permiso B), que deseen mejorar el control de la motocicleta y conducir de forma más segura.

La Xunta abre este lunes, día 11 de agosto, el plazo de inscripción para participar en una nueva convocatoria de los cursos gratuitos de conducción segura de motocicletas, cuya nuevo turno se celebrará en los próximos meses de septiembre y octubre.

Se trata de la segunda convocatoria para este año de los cursos gratuitos dirigidos a motoristas y que la Xunta impartió los pasados meses de mayo y junio en Curtis, Pontevedra y Ourense y en el que participaron un total de 160 motoristas. En esta convocatoria se celebrarán 8 cursos gratuitos de conducción segura de motos, que se impartirán en cuatro jornadas y dos turnos diarios, en Monforte de Lemos, O Porriño, Culleredo y Narón.

Estos cursos gratuitos están dirigidos a personas mayores de 18 años con permiso de conducción de motocicletas (3 años de experiencia en el caso de permiso B), que deseen mejorar el control de la motocicleta y conducir de forma más segura. Los interesados pueden inscribirse, desde el lunes a las 9 horas, hasta cubrir las plazas disponibles en esta segunda convocatoria. La inscripción podrá realizarse directamente en la entidad colaboradora Motovial, Escola de conducción motocicletas: www.motovial.gal o a través de las páginas web de la Consellería de Vivienda y Planificación de Infraestructuras https://vivendaeinfraestruturas.xunta.gal/seguridade-viaria/plan

Los participantes deberán asistir con la moto en buen estado y con las condiciones legales de uso. Los alumnos portarán casco homologado, guantes, botas y ropa de protección, así como la documentación relativa al seguro obligatorio del vehículo y a la ITV en vigor.

Programación

Las jornadas formativas se distribuirán en dos cursos por día, un de mañana y otro de tarde, teniendo cada unos dos grupos un máximo de 20 alumnos. El primer curso se impartirá o dila 3 de septiembre, en el ayuntamiento de Monforte de Lemos; el 20 de septiembre en el municipio de O Porriño; continuando el 27 de septiembre en Culleredo. El cuarto curso de este turno, será ya el 4 de octubre en Narón.

La actividad de este cursos de formación incluyen una parte teórica y otra práctica, en la que os participantes aprenderán a reaccionar ante situaciones adversas, se abordarán temas relacionados con la normativa, con técnicas para mejorar las habilidades dos motoristas y la anticipación del roca y como reaccionar ante el. Además, se tratarán temas cómo o mantenimiento básico da motocicleta, la técnica y o control da frenazo, la gestión da trayectoria en curvas, las maniobras evasivas y con la conducción con pasajero.

Con esta iniciativa, la Xunta reafirma su compromiso con la seguridad vial y la formación continua de los motoristas para reducir los riesgos en las carreteras gallegas.

Este programa formativo está incluido en el «Plan de Seguridad vial 2022-2025. Visión Cero», impulsado por la Consellería de Vivienda y Planificación de Infraestructuras, dentro del Reto 3: “Visión Cero en usuarios vulnerables: mejora de la seguridad de los usuarios de ciclomotores y motociclistas”. Este reto busca la reducción de los accidentes y de sus consecuencias, mejorando la seguridad vial de los usuarios vulnerables, en este caso de los

usuarios de las motocicletas, consiguiendo unas vías de tránsito y una movilidad más segura.

El objetivo de la Xunta es desarrollar a lo largo de este año y del próximo 2026 un total de 32 cursos, en los que podrán participar un total de 640 motoristas.