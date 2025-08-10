Se ultiman actividades previas ó Ares Indiano

Dentro das actividades previas á celebración do Ares Indiano, se anuncian un par delas de interese…
Indianos na procura dun nome!
«Chegaron de alén mar, fixeron a súa parada en Ares no verán de 2024… e dende entón quedaron a vivir no municipio. O indiano e a indiana feitos pola veciña Conchi Escudero volverán estar connosco, mais desta volta necesitan algo de nós: un nome».
Como inicio das actividades inscritas no VIII Ares Indiano, a concellaría de Cultura promove un concurso que convida á rapazada de ata 12 anos a propoñer os nomes que mellor lles poidan sentar a estes dous indianos.
Dende este luns 11 e ata o 14 de agosto, se anima a acudir a Biblioteca Municipal de Ares para deixar ao seu equipo técnico dinamizador a proposta de nome. Se finalmente é a escollida, haberá un agasallo como premio «e por fin teremos a estes veciños cun novo trazo identitario que lles faga xustiza».
O Concello propón decorar os negocios de Ares con follas de palmeiras
Como xa aconteceu o ano pasado, a concellaría de Cultura convida aos comercios e hostalería da vila a decorar os seus locais con follas de palmeira para transportar a veciñanza e visitantes cara os territorios de alén mar durante o VIII Ares Indiano do 22, 23 e 24 de agosto.
Co obxecto de facilitar a decoración, o Concello entregará as follas de palmeira aos locais que o soliciten previamente ata o 18 de agosto, inclusive, data límite onde se pechará a recepción de peticións.
Os negocios que desexen contar coas súas follas de palmeira deberán poñerse en contacto coa Biblioteca Municipal de Ares no 981 448 057, o correo electrónico aresindiano@concellodeares.com ou directamente con Alma Barrón, concelleira de Cultura, para formalizar a súa solicitude.