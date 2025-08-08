Evacuada de urgencia una pasajera del crucero Disney Fantasy cuando navegaba frente a Porto do Son

Una pasajera del crucero Disney Fantasy ha necesitado ser evacuada de urgencia cuando la embarcación se encontraba a unas 25 millas enfrente del municipio de Porto do Son (A Coruña).

Según informa Salvamento Marítimo, fue necesaria la evacuación médica la noche del pasado jueves a bordo del helicóptero Helimer 402. Fue trasladada al aeropuerto coruñés de Alvedro, donde esperaba una ambulancia que la trasladó al hospital de A Coruña (Chuac).

La operación fue coordinada por el centro de Salvamento Fisterra.