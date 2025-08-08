Neda participa en el proyecto de cooperación Redenerxía, cuyo objetivo es promover comunidades energéticas en el territorio, impulsado por la asociación Seitura 22 y el Grupo de Desarrollo Rural Terra e Auga (GDR).

Así, estos días, el alcalde, Ángel Alvariño, mantuvo una reunión de trabajo con el gerente de la entidad, Miguel Teixido, y David Río, de Planificación Tec, donde acordaron celebrar, durante el verano, una reunión abierta a la comunidad para informar sobre las líneas principales del proyecto y lograr su complicidad, ya que la participación social es clave para lograr resultados positivos.

Redenerxía busca apoyar la creación de nuevas comunidades energéticas en el territorio, así como la consolidación y el crecimiento de las existentes.

Está abierta a personas, asociaciones, pymes y entidades locales, para que constituyan una asociación, cooperativa u otra fórmula que garantice la participación democrática y equitativa en la implementación de un proyecto común para aprovechar los recursos energéticos locales mediante la producción o gestión de energías renovables.

Estos proyectos, que se desarrollarán a través de comunidades energéticas, abarcan desde la generación de energía eléctrica (fotovoltaica, eólica, etc.) o térmica (biomasa), su almacenamiento y distribución, e incluso su comercialización. También incluyen la promoción de servicios de rehabilitación energética, asesoramiento, movilidad sostenible o la lucha contra la pobreza energética, entre otros.

De esta forma, los beneficios son muchos, ya que al formar parte de un equipo que coopera a favor de las energías limpias, se gana en seguridad e independencia frente al precio de la energía, promueve la implantación de nuevas actividades en el territorio, se contribuye a dar impulso a una economía más respetuosa con la naturaleza, o se facilita la creación de empleo local en el sector energético, entre otras muchas ventajas.