La ‘Méndez Núñez’ realizó actividades operativas con la Armada de Japón durante su navegación a Filipinas

La fragata ‘Méndez Núñez’ (F-104), enmarcada en el despliegue internacional Highmast, se ha integrado con el portahelicópteros JS ‘Kaga’ y el destructor JS ‘Teruzuki’, de la Armada de Japón, en su tránsito hacia el mar de Filipinas. Durante estos días de navegación conjunta, se han desarrollado diversos ejercicios de interoperabilidad, además de realizarse un intercambio de personal entre unidades.

Para el capitán de Fragata Jaime Salvador Muñoz-Delgado Perez, comandante de la ‘Méndez Núñez’, estas actividades operativas han permitido, en muy poco tiempo, alcanzar un nivel alto de interoperabilidad, al tiempo que subraya que “en la mar, hemos realizado ejercicios de todo tipo, algunos de ellos complejos, demostrándose la profesionalidad y camaradería de las dotaciones niponas y españolas. Además, hemos servido como enlace entre los grupos japonés y británico, que siguen operando juntos estos días”.

En este contexto de colaboración bilateral, un oficial español embarcó en el JS ‘Kaga’, mientras que un oficial de enlace japonés hizo lo propio en el buque español, lo que supuso una experiencia muy significativa para ambas partes.

De este modo, el teniente de navío Antonio Piñeiro Filgueira, oficial de asuntos públicos, ha destacado que “la llegada del oficial de enlace japonés Kaito Kuragi a bordo fue una inyección de ilusión renovada. Se notaba en sus ojos que alucinaba con todo lo que veía en la fragata y su integración en la cámara de oficiales fue plena desde el primer momento”.

Todas estas actividades evidencian la alta capacidad de integración de la Armada con marinas aliadas y amigas, así como la solidez de los procedimientos de cooperación internacional en el ámbito marítimo.

Tras estas actividades, que tuvieron lugar después de la escala que la ‘Méndez Núñez’ hizo en el puerto de Kure durante tres días, la fragata ya se ha reunido y opera de nuevo con el grupo del portaaviones británico HMS ‘Prince of Wales’, entrando ahora en la recta final de su participación en el grupo de combate.

Escala en el puerto de Kure

En cuanto a su escala en el puerto de Kure, destacar la extraordinaria acogida que Japón ha dispensado a la ‘Méndez Núñez’. A su llegada, fue recibida con un acto de bienvenida en tierra en el que participaron autoridades militares japonesas y representantes de las dotaciones de los buques nipones allí estacionados.

Esta escala ha supuesto un hito en las relaciones bilaterales y ha permitido afianzar los vínculos diplomáticos y de cooperación entre España y Japón. Además, esta visita fue el primer contacto para las coordinaciones operativas de las actividades previstas en la mar junto a las Fuerzas Marítimas de Autodefensa de Japón.

Por otro lado, durante la estancia en puerto, se realizó una jornada de puertas abiertas para la población local, que concluyó con más de 1.000 visitantes a bordo. Igualmente, se ofreció una visita protocolaria para autoridades civiles y militares locales, que sirvió para fortalecer las relaciones institucionales y el entendimiento mutuo.

Con todo, la presencia de unidades navales españolas en aguas de Japón y el Indo-Pacífico refuerza el firme compromiso de España con la seguridad marítima internacional, al tiempo que proyecta la imagen de las Fuerzas Armadas como actores clave en la estabilidad y cooperación en regiones de interés estratégico. Asimismo, esta visita subraya los lazos históricos, de confianza mutua y confraternización que existen entre España y Japón.

Última fase de la navegación: regreso a España

La ‘Méndez Núñez’ seguirá integrada en el CSG británico hasta el 10 de agosto. A partir de entonces, y tras una escala en Filipinas, iniciará su regreso a España ya bajo mando nacional, durante el que realizará actividades de diplomacia de defensa, con llegada estimada a su puerto base en Ferrol a mediados de octubre.

La participación en este Grupo de Combate ha supuesto un reto logístico y operativo para la fragata ‘Méndez Núñez’ y su dotación, pero sobre todo una oportunidad para demostrar la capacidad e independencia tecnológica de España y la capacidad de proyección de nuestras Fuerzas Armadas a distintas áreas geográficas, además de reafirmar nuestro compromiso con la seguridad marítima y la estabilidad global.