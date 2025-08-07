30 participantes se dan cita en Ferrol en la XX edición del campus Chiquibasket

Se celebra del 11 a 14 de agosto en el pabellón de Esteiro en horario de mañana.

El concejal de Deportes de Ferrol, Ricardo Aldrey, y el entrenador Chiqui Barros presentaron la XX edición del campus de baloncesto Chiquibasket.

Esta cita con el deporte tendrá lugar a partir del lunes 11 y hasta el jueves 14 en el pabellón de Esteiro en horario de 10.00 a 13.00 horas. En total se ofertaron 25 plazas, pero finalmente se amplió hasta las 30 debido la demanda presentada, y en estos momentos hay cuatro vacantes.

“Dende hai dúas décadas o Chiquibasket é un clásico do deporte en Ferrol”, afirmó el edil Ricardo Aldrey, que destacó la importante trayectoria profesional de Barros. “Máis de 40 anos dedicado ao mundo do baloncesto pasando por grandes equipos”, destacó.

El campus es para niños de entre 5 y 18 años y hay un grupo de 19 a 22 años. Bajo la dirección de Chiqui Barros esta XX edición contará con entrenadores e invitados como Simón Bermúdez, jugador y entrenador; Samuel Barros, jugador del Círculo Xixón de 2º FEB y entrenador; Alberto Rodríguez, entrenador superior y director deportivo del Xuven Cambados; Carlos Cortés, entrenador superior y árbitro ACB y Euroliga; Manuel Carballeira, entrenador superior y Jorge Varela, entrenador superior.

Por su parte Chiqui Barros, agradeció al concejal de Deportes el compromiso del Ayuntamiento de Ferrol con este evento deportivo. “É unha honra estar ao carón de Ricardo Aldrey, un dos xogadores que máis admirei como afeccionado e foi un referente”. Barros avanzó que “serán xornadas muy produtivas con diferentes adestradores e esperamos que sirva tamén para fomentar o baloncesto en Ferrolterra”.