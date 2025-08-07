Aberto o prazo de inscrición para participar no campionato de Acuatlón Cidade de Narón a disputar en setembro

O paseo marítimo de Xuvia acollerá o vindeiro 20 de setembro o Acuatlón Cidade de Narón, un campionato para o que xa está aberto o prazo de inscrición. O concelleiro de Deportes, Ibán Santalla, e o presidente da Agrupación Deportiva Náutico de Narón, Amando Guerrero, presentaron o evento, que conta coa implicación da Federación Galega de Tríatlon.
O campionato disputarase nas categorías de benxamín, alevín, infantil, cadete, xuvenil, júnior, absoluto e veterán, que percorrerán –nas disciplinas de natación e atletismo- tramos que van dende os 100 e 1.000 metros por auga e 500 e 5.000 metros a pé, en función de cada categoría.
A saída da proba absoluta será ás 16:00 horas, se ben a continuación, ata as 17:50 horas, irán saíndo as de cadete, xuvenil e júnior (circuíto súper sprint), infantil, alevín e benxamín. Ás 18:00 horas terá lugar unha carreira a pé
non competitiva dos prebenxamíns e ás 18:15 horas procederase á entrega de premios. Haberá medalla/trofeo para os/as tres primeiros/as clasificados/as de cada categoría do campionato galego e aos tres primeiros clubs dacordo co regulamento da Fegatri. Así mesmo, no que respecta á proba absoluta, tanto para mulleres como para homes, haberá un trofeo e 120 euros para os primeiros clasificados; trofeo e 80 euros para os segundos e trofeo e 40 euros
para os terceiros.
As inscricións neste campionato deben realizarse –ata o martes 16 de setembro ás 23:59 horas– a través da web da Federación Galega de Tríatlon: www.fegatri.org (no apartado de competicións/inscricións). O prezo das inscricións é de 10 euros para o campionato galego absoluto estándar, se ben é de balde para as categorías benxamín, alevín, infantil, cadete, xuvenil e júnior. Dende o Náutico de Narón agradeceron a colaboración do Concello e da Fegatri na organización deste evento deportivo, ao que animaron á inscribirse.
O edil de Deportes destacou o labor da Agrupación Deportiva Náutico de Narón e da Fegatri na súa aposta por organizar campionatos como o que terá lugar o vindeiro mes de setembro. “O Náutico de Narón é un club cunha ampla traxectoria e no que se forman destacados deportistas locais, un club que é toda unha referencia dentro e fóra da cidade e que novamente con este evento nos fará desfrutar do atletismo e da natación”.