Se combate un incendio forestal, aún activo, en O Freixo, As Pontes, posiblemente provocado

Un incendio forestal se mantiene activo en el municipio de As Pontes de García Rodríguez, en la parroquia de O Freixo. Según las últimas estimaciones, la superficie afectada ronda ya las 20 hectáreas.

El fuego se declaró a las 22:03 horas de este miércoles en dos lugares distintos lo que hace sospechar que pudiera ser provocado.

. Para combatirlo, a las 10.00 horas de este jueves se encontraban en la zona seis agentes y nueve brigadas, auxiliados por siete motobombas y una pala. Asimismos se i ncorpotó a la lucha contra el fuego un helicçoptero