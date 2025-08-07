El Club do Mar de Mugardos organiza la XI Festa do Marisco

Este sábado 9 de agosto, el Club do Mar de Mugardos celebrará la XI Festa do Marisco, una cita gastronómica ya consolidada en el calendario estival de la localidad.

La fiesta comenzará a las 13.00 horas y se prolongará hasta la noche. A lo largo de la jornada, los asistentes podrán disfrutar de una amplia oferta gastronómica mejillones (5 euros), navajas (12 euros), cigalas (12 euros) y churrasco (12 euros).

La jornada estará amenizada con música en directo a cargo de Jorge Latino y DJ Mike, que pondrán ritmo a esta celebración popular. Los días 7 y 8 de agosto, se realizará venta anticipada de tickets, en horario de 19.00 a 20.00 horas.