A Policía Local de Pontedeume investiga os feitos para identificar responsables da vertedura ilegal

O Concello de Pontedeume denuncia publicamente o acto de incivismo ocorrido en Campolongo, onde se depositou unha gran cantidade de maleza e restos de poda xunto aos contedores de lixo.
“Queremos lembrar á cidadanía que este tipo de residuos non son obxecto de recollida por parte do servizo municipal de lixo, e en ningún caso deben ser depositados na vía pública deste xeito”, sinalan dende o Concello.
“Adicionalmente, esta acción incívica non só xera unha imaxe de sucidade e abandono, senón que tamén obstaculiza o acceso aos contedores de residuos sólidos urbanos e de envases lixeiros, dificultando o labor de recollida”, engaden.
A Policía Local de Pontedeume está xa a investigar os feitos para identificar á persoa ou persoas responsables desta vertedura ilegal. Segundo a normativa vixente, este tipo de accións poden ser sancionadas con multas que oscilan entre os 600 e os 3.000 euros.
“Fagamos un chamamento á responsabilidade de todos os veciños xa que un Concello máis limpo e sostible é responsabilidade de todos, é cousa de todos”, insisten dende o Concello. “Para a correcta xestión de residuos especiais ou voluminosos, a cidadanía pode dirixirse ao noso punto limpo para un correcto tratamento”, conclúen.