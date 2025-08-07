Visitas guiadas y jornadas de puertas abiertas en el Museo de la Construcción Naval de Ferrol

Se han puesto a disposición del público audioguías para conocer los detalles de las piezas que se muestran en la exposición.

La Fundación Exponav se prepara para un mes de agosto en el que se pondrán en marcha varias propuestas para facilitar la afluencia de visitantes y para atraerlos al Museo de la Construcción Naval.

Se trata de uno de los principales activos turísticos de Ferrol y de la única institución en Europa dedicada íntegramente a esta temática.

Este mismo sábado 9, tendrá lugar la primera de las visitas guiadas gratuitas, en la que las personas participantes realizarán un recorrido por la evolución de la construcción naval a través de las piezas que se muestran en la planta baja. Será a las 12:00 y para inscribirse se puede llamar al número de teléfono 981 359 682 o enviar un correo electrónico a la dirección exponav@exponav.org.

A la misma hora el día 23 habrá un nuevo recorrido guiado, también gratuito, en este caso por la primera planta del museo para conocer la historia de los astilleros de la ría. Las inscripciones se realizan del mismo modo.

Además, coincidiendo con la semana grande de las fiestas de Ferrol, del 23 al 31 de agosto, se celebrarán jornadas de puertas abiertas, en las que la entrada al museo será gratuita.

Durante todo el mes el horario se mantiene de 10:00 a 19:00 de lunes a viernes; de 10:00 a 20:00 los sábados; y de 10:00 a 14:30 los domingos. El sábado 15, festividad de la Asunción, el Museo de la Construcción Naval permanecerá también abierto en el horario habitual.

Los visitantes encontrarán como novedad en su recorrido la posibilidad de escuchar audio- guías en gallego y castellano -próximamente estarán disponibles también en inglés- para conocer todos los detalles de la exposición.

Por otra parte, hasta el día 31 se mantiene abierta la exposición Cosmografías, una muestra de pintura, fotografía y escultura incluida en la Bienal Internacional de Arte de Gaia -es la única sede fuera de Portugal- en la que participan 70 artistas gallegos y lusos.

A finales de mes se abrirá el plazo para la segunda edición de los talleres infantiles de verano, que este año se han realizado en dos turnos, al principio y al final de las vacaciones escolares.

Tendrán lugar los días 2, 3 y 4 de septiembre y el plazo de inscripción se abre del 25 al 27 para los socios del club infantil Cormonav y del 28 al 31 para el resto de niños y niñas interesados. La inscripción puede hacerse a través del correo electrónico talleresexponav@gmail.com o del teléfono 981 359 682.