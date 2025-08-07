La parroquia de Cobas en Ferrol, celebra sus fiestas grandes del 29 al 31 de agosto

La parroquia de Cobas se prepara para vivir un intenso fin de semana de fiesta entre los días 29 y 31 de agosto, con un amplio programa de actividades que combinan música en directo, tradición, concursos, gastronomía y un gran ambiente vecinal en la explanada del Local Social.

La fiesta comenzará el viernes 29 con la actuación de la Rondalla O Son do Mar a las 19:30 horas. A las 21:30, se repartirán alitas de pollo de forma gratuita, como gesto de bienvenida para los asistentes. La jornada se cerrará con una verbena popular a las 23:00 horas a cargo del grupo Paadal Rock, que promete animar la noche.

El sábado 30 será una jornada marcada por la música y el entretenimiento para todas las edades. A las 14:30 horas habrá sesión vermú con Alejandro Caribe y, por la tarde, la explanada acogerá una animada fiesta de la espuma a las 17:00 horas, junto al servicio de hamburguesas.

La verbena de la noche estará protagonizada por Alejandro Caribe y Malditos Pendejos, a partir de las 22:30 horas. A medianoche se celebrará un espectáculo de fuegos artificiales, y la fiesta se prolongará hasta las 4:00 de la madrugada, cuando está prevista la finalización del evento.

El programa culmina el domingo 31 con un día dedicado al tradicional desfile de carrozas y comparsas, cuya salida será a las 09:30 horas. Este año, el desfile contará con un jurado compuesto por: Marcos Mella (cantautor ferrolano), Joaquín Enríquez (acordeonista y profesor universitario), Xiana Ruiz ( joven arpista ganadora del segundo premio del certamen O Talentiño 2025), Chelo Carballal (enfermera y persona vinculada a movimientos vecinales y culturales) e Inés Santiago (creadora de contenido en redes).

Tras el desfile, a las 14:30 horas, se celebrará una nueva sesión vermú con Jorge Latino, seguida de la entrega de premios a las 15:30 horas. A las 16:00 horas tendrá lugar la tradicional romería a Santa Comba y misa en la ermita. Entre las 16:00 y las 18:00 horas se realizará un sorteo de regalos, y a las 16:30 horas continuará la música con Jorge Latino. La finalización oficial del evento está prevista para las 20:30 horas.

Gastronomía y participación vecinal

Como parte de la celebración, el domingo se ofrecerá un menú popular por 13 €, que incluye liscos de cerdo, criollo, cachelos, pan y helado. Los tickets pueden adquirirse en el ambigú del evento o en puntos de venta como Papoi-Bar Aires de Cobas y el local de la asociación.

Desde la Asociación de Veciños de Cobas, organizadora del evento, animan a toda la ciudadanía a participar activamente en las actividades y se recuerda que las inscripciones para carrozas y comparsas pueden realizarse a través del correo avvccobas@gmail.com o llamando al 662 428 416. Se entregarán premios al 1.º, 2.º y 3.º puesto, además de ayudas a la participación.