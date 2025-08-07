Psoe Ferrol afirma que o «arranxo» do Hospital Arquitecto Marcide «é un lavado de cara»

«Se a Xunta vai reformar por completo as plantas co Plan Director, gastar agora só en falsos teitos é tirar os cartos de todos os contribuíntes»
O PSOE de Ferrol denuncia que «a Xunta de Galicia pretende limitar a reforma do Hospital Arquitecto Marcide á simple substitución dos falsos teitos das plantas antigas, sen acometer a renovación integral prevista no Plan Director do CHUF. Un plan que, recordan, leva 14 anos de retraso e que contempla a modernización completa das habitacións, a instalación de duchas individuais e a adaptación ás novas camas hospitalarias».
“O anuncio da Xunta é un insulto á cidadanía de Ferrolterra”, advertiu o secretario xeral da Agrupación Socialista de Ferrol e voceiro municipal, Ángel Mato. “Queren facernos crer que cambiar uns falsos teitos é reformar o hospital, cando na realidade é deixar as plantas tal e como estaban desde a súa apertura, sen mellorar nin un milímetro as condicións dos pacientes”.
Segundo Mato, «a ala afectada polo desprendemento do teito —que obrigou ao traslado de 28 pacientes e feriu unha persoa— é a proba do atraso acumulado e do abandono do PP»: “Non conta con duchas nas habitacións, obrigando aos pacientes a compartir aseos comúns, algo inaceptable en pleno século XXI”.
O líder socialista acusa ao Goberno de Rueda de incumprir o seu propio plan: “Se a Xunta afirma que vai executar en breve o Plan Director e reformar por completo estas plantas, gastar agora diñeiro só en cambiar falsos teitos é tirar os cartos de todos os contribuíntes. É pura propaganda para saír do paso, mentres as verdadeiras melloras seguen sen chegar”.
Desde a Agrupación Socialista de Ferrol, «esiximos á Xunta que cumpra íntegramente o Plan Director do CHUF, con prazos públicos e financiamento suficiente para acometer a renovación estrutural das cinco plantas anunciadas, incluíndo as melloras de habitabilidade, accesibilidade e confort que a cidadanía merece». “Non aceptaremos solucións parciais nin maquillaxes para tapar anos de abandono”, concluíu Mato.