O venres 8 finaliza o prazo pra inscribirse no curso de socorrismo da Mancomunidad de Ferrolterra

Trátase dunha formación específica para instalacións e espazos acuáticos naturais.

Ata o venres día 8 está aberta a convocatoria dun curso de formación específica de socorrismo en instalacións e espazos acuáticos naturais na comunidade autónoma de Galicia.

O curso, organizado pola Mancomunidade de Concellos da Comarca de Ferrol en colaboración da Deputación da Coruña, conta cun total de 120 horas de formación, impartirase nos meses de outono e habilitará ás persoas que o

completen para desenvolver servizos profesionais de socorrismo, tan necesarios desde o punto de vista da seguridade como da calidade turística.

As persoas interesadas no curso deben ser maiores de 18 anos e atoparse empadroadas, con data anterior a esta convocatoria, en calquera dos concellos do destino turístico Ferrolterra, é dicir, Ares, Cabanas, A Capela, Cariño, Cedeira, Cerdido, Fene, Ferrol, Mañón, Moeche, Monfero, Mugardos, Narón, Neda, Ortigueira, Pontedeume, As Pontes de García Rodríguez, San Sadurniño, As Somozas, Valdoviño e Vilarmaior.

Para acceder ao curso é necesario superar unha proba de acceso. É gratuíto, aínda que as persoas seleccionadas deberán realizar un depósito de 50 euros que será devolto ao remate do curso. A información detallada e o procedemento de inscrición encóntrase nas bases publicadas no taboleiro de anuncios da páxina web da Mancomunidade.