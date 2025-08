Narón acolle a II Feira de exaltación do Porco ao espeto

A concelleira de Feiras de Narón, Mar Gómez, presentou no Concello de Narón xunto con Ángel Merlán e José Vizoso, presidente e secretario, respectivamente, da asociación veciñal A Pombiña, de Pedroso, a segunda edición da Feira de exaltación do porco ao espeto.

Esta cita gastronómica celebrarase o vindeiro 23 de agosto na pista polideportiva a citada parroquia naronesa. Ao mediodía haberá unha sesión vermú e a partir das 12:00 horas serviranse petiscos de balde para todas as persoas que se acheguen. O esperado menú a base de porco ao espeto poderá degustarse pola noite, dende as 21:00 horas, e tamén se servirá churrasco, chourizos e patacas, acompañados de pan, bebida, sobremesa e café.

Despois da cea a programación inclúe unha actuación musical, a cargo de Vanesa Ramil e La Promesa Pop Rock. A veciñanza será a encargada de cociñar ao espeto dous porcos duns 90 quilos de peso cada un. Un labor, como explicou Ángel Merlán, “que comezará cos preparativos ás 9:00 horas do sábado para rematar sobre as 21:00 horas e poder servir a cea aos comensais, que o ano pasado superaron as 300 persoas”.

Os tickets para a cea estarán á venda, a prezos populares, dende mañá na cantina da Sociedade Cultural e Recreativa A Pombiña, de Pedroso. En total habilitáronse 400 tickets, que tamén se poderán adquirir, no caso de que non se esgoten antes, o propio día da festa.

Dende o Concello e a entidade veciñal indicaron que se trata dunha cita gastronómica pensada para as veciñas e os veciños de Pedroso “e tamén para todos aqueles de Narón ou doutros concellos que queiran achegarse a pasar unha xornada gastronómica e con música que se prolongará durante parte da noite”.

Mar Gómez agradeceu o traballo da entidade veciñal da Pombiña “que un ano máis organiza co Concello este evento, cunha gran tradición na parroquia de Pedroso e ao que esperamos que se anime a xente a acudir”.