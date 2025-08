O Teatro Jofre acollerá a programación de Agadic no segundo semestre

O Concello de Ferrol e Agadic renovarán o convenio de colaboración en materia cultural para a xestión da programación da Rede Galega de Teatros e Auditorios do segundo semestre do 2025. A Xunta de Goberno local aprobou hoxe dito convenio, que resalta a necesaria difusión das artes escénicas e musicais a través da Rede Galega de Teatros e Auditorios, ofertando unha programación estable e coordinada na que non é posible promover a concorrencia pública para levar a cabo as actividades previstas no convenio, nas que a Agadic e o Concello participan encalidade de coorganizadores.

Grazas a este convenio no teatro Jofre poderanse ver os seguintes espectáculos: Los yugoslavos de Producción Alternativa 25 Contemporanea Off S.L (20 de setembro), Dance join a nova produción da compañía de danza de Marta Alonso Tejada (11 de octubre), Noso da compañía teatral Os Náugrafos (8 de novembro) e o concerto da cantante de Vilargarcía Catuxa Salom (14 de novembro).

O Concello de Ferrol remitirá a información sobre públicos e recadación da billeteira en formato electrónico a través da páxina da Agadic www.galescena.gal e porá á venda as entradas para cada actuación cos prezos mínimos recollidos na normativa de funcionamento da Rede Galega de Teatros e Auditorios, entre outras obrigas recollidas no convenio.

O custe total das actividades previstas no convenio ascende a un total de 30.043 euros, dos que 12.486,82 euros serán sufragados por Agadic.