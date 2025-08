Ortigueira e Xunta promoven o turismo de natureza coa posta a punto do «Sendeiro de Devesos»

O director de Turismo e o alcalde deste Concello asinaron un convenio que inclúe distintas actuacións que conflúen na creación da ruta que discorrerá ao longo de case 7,5 Km.

A Xunta de Galicia e o concello de Ortigueira pechan un novo convenio de colaboración que aposta pola promoción do turismo de natureza nesta contorna. En concreto, o director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, asinou un acordo co alcalde deste municipio, Valentín Calvín, a través do que se creará o «Sendeiro de Devesos» co que impulsar o turismo de natureza e patrimonial.

O convenio establece a realización dunha serie de actuacións precisas para a creación da senda, como a limpeza da totalidade do trazado e a súa adecuación e marcaxe, así como a instalación de sinais e de paneis informativos. Para isto, estipúlase un orzamento total duns 30.000€, que asumirá Turismo de Galicia por completo.

Durante a súa intervención, o director de Turismo salientou que a colaboración permitirá tamén “integrar a poboación local no desenvolvemento do destino turístico”, a través do uso e desfrute da nova infraestrutura, ademais “de concienciar sobre a importancia da conservación da biodiversidade e do medio ambiente”.

Baixo a denominación Sendeiro de Devesos, esta nova ruta partirá da antiga escola indiana coñecida como A Devesana para percorrer 7,4 quilómetros, ata o seu remate na fervenza de Lombao. Estímase unha duración media de tres horas para o itinerario, que pasará por elementos clave do patrimonio natural e arquitectónico da zona, como son a igrexa de San Sebastián de Devesos, a serra da Panda, o Santuario de Santa María de Portas ou o muíño de Lombao.

A creación desta nova ruta enmárcase nos esforzos da Axencia por “promover o turismo activo e, en concreto, o sendeirismo”, salientou Xosé Merelles. Neste sentido, Turismo de Galicia subscribiu recentemente un convenio coa Federación Galega de Montañismo para supervisar o estado de conservación das rutas homologadas, que comezará pola revisión de 82 rutas das provincias de A Coruña e Lugo. En total serán 151 rutas de sendeirismo homologadas en toda Galicia.