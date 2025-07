O proxecto Youtubeiras+ ofrece obradoiros de creación de contidos dixitais para centros de ensino, docentes e público en xeral

O proxecto Youtubeiras+, no que participan os servizos de normalización lingüística de dez concellos, entre eles o de Narón, das tres universidades e da Deputación da Coruña abre por vez primeira a outras entidades o prazo para solicitar a organización de obradoiros formativos de creación de contidos dixitais. O obxectivo desta iniciativa é fomentar a creación de contidos dixitais en galego con temáticas e formatos diversos, así como promover e visibilizar os diferentes perfís de persoas xeradoras de contidos no noso idioma na Rede,

Como cada ano, o proxecto Youtubeiras+ ofrecerá cursos de formación cun enfoque teórico-práctico, dirixidos a adquirir as habilidades e estratexias necesarias á hora de ter presenza e gozar de recoñecemento no contorno dixital, para centros educativos, para docentes e para o público xeral. Desta volta, impartiranos Nuria Espasandín e Sergio Casal, da canle Toxío, e Laura Veiga, de Pingando.

A formación destinada aos centros de ensino ten dous posibles formatos segundo o obxectivo que se procure e os perfís do alumnado. A primeira modalidade consiste nun obradoiro introdutorio de 50 minutos en que se dan a coñecer as bases mínimas para comezar a crear contido en Internet. O segundo formato esténdese até os 100 minutos de duración, con sesións eminentemente prácticas.

Os obradoiros para docentes teñen como obxectivo mostrarlle ao profesorado aquelas ferramentas que lle permitan comprender e integrar as redes sociais e a creación de contidos na aula como recursos educativos. Por último, as sesións formuladas para o público xeral –pensadas para ter lugar nos centros socioculturais, casas de mocidade ou asociacións veciñais dos concellos organizadores– terán como temas principais a identidade, a diferenciación dentro do ecosistema dixital e a planificación de contidos a medio e longo prazo.

Pódese obter máis información sobre estes obradoiros ou directamente solicitalos na páxina web www.youtubeiras.gal ou escribindo ao correo premios@youtubeiras.gal.

No mes de setembro convocarase a IX edición dos Premios Youtubeiras+ e desvelaranse grandes novidades. Mantense a contía dos premios, 7.500 euros, con sete categorías, algunhas delas novas. Na edición anterior, un total de 89 canles concorreron ao certame, das cales 49 procedían de YouTube e as 40 restantes de TikTok.