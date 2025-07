Rey Varela califica de “semana extraordinaria” la repercusión por la visita del Juan Sebastián Elcano

Una vez que el buque escuela Juan Sebastián Elcano dejó las aguas ferrolanas en la mañana de este sábado tras tres días en la ciudad, este lunes era momento de hacer balance de esta visita por parte del alcalde José Manuel Rey Varela.

El regidor definía lo sucedido en estos días como una “semana extraordinaria na cidade”, queriendo agradecer este éxito a todos los ferrolanos y ferrolanas, como también a los medios de comunicación y a toda la predisposición de la Armada.

Las palabras de este lunes pronunciadas por la princesa Leonor al recibir la Medalla de Oro de Galicia parafraseando la canción de Los Limones “aquí está mi hogar donde se acabar el mar” fue el “colofón” a estos días, reconocía José Manuel Rey Varela.

Al mismo tiempo, esta visita del buque escuela Juan Sebastián Elcano tuvo una gran repercusión mediática “con miles de visualizacións nas redes sociais do Concello da entrada do buque”, como también de la recepción realizada a los guardiamarinas el pasado viernes, a pesar de no contar con la presencia de la princesa Leonor.