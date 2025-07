As Pontes advirte a Endesa que non admitirá proxectos que non sexan serios nin reais

O goberno municipal sostén que calquera proxecto deberá buscar a compatibilidade coa cheminea.

O Concello de As Pontes advirte a Endesa, tras o anuncio feito pola empresa sobre o proxecto industrial que pretende desenvolver na antiga central térmica, que non admitirá proxectos nos terreos da térmica que non sexan reais e serios. Desde o Goberno local enténdese que calquera proxecto que aspire a implantarse neste espazo debe vir acompañado dun plan industrial definido, viable, con prazos concretos e impacto real sobre o emprego e a economía local.

“As Pontes non vai ser nunca o concello do “non polo non” pero tampouco o concello “do si a todo”, vai ser o concello dos proxectos sólidos, reais e comprometidos co futuro da vila», sinala o alcalde das Pontes, Valentín González Formoso

O rexedor local espera que o anuncio feito por Endesa non responda, unicamente, á estratexia de aforrar os 300.000 euros anuais de mantemento da cheminea e nese sentido, González Formoso insiste na necesidade de que “Endesa explique o contido do proxecto, os prazos de execución, o volume real de investimento e os empregos comprometidos, para evitar repetir situacións anteriores nas que Endesa anunciou iniciativas —como a planta de hidróxeno- que nunca se materializaron. Precisamos que reafirme a súa aposta por proxectos solventes como o proxecto de Ence no parque de carbóns de Saa”

A Administración local reafirma a súa vontade de colaborar con todas aquelas propostas firmes, solventes e beneficiosas para a vila e a súa veciñanza.